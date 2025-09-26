Trump impone aranceles de hasta 100% a medicinas importadas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves la imposición de aranceles de hasta el 100% a medicamentos importados a partir del 1 de octubre.

Dicha medida también incluye un 50% a gabinetes de cocina y tocadores, 30% a muebles tapizados y 25% a camiones pesados.

El anuncio fue realizado a través de publicaciones en su red social Truth Social, donde Trump argumentó que los impuestos son necesarios para “defender a los fabricantes estadounidenses y reducir el déficit presupuestario”.

Según la Oficina del Censo, en 2024 Estados Unidos importó casi $233,000 millones de dólares en productos farmacéuticos y medicinales, lo que convierte a este rubro en el más afectado por las nuevas tarifas.

El presidente subrayó que los grandes fabricantes de camiones como Peterbilt, Kenworth, Freightliner y Mack Trucks estarán “protegidos de la avalancha de interrupciones externas”.

Aunque Trump aseguró que “no hay inflación”, la tasa anual alcanzó el 2.9% en los últimos doce meses, en contraste con la advertencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien alertó que los mayores costos ya se reflejan en los precios.

La Cámara de Comercio Canadiense criticó la medida. Su vicepresidente, Pascal Chan, advirtió que podría provocar aumentos inmediatos de precios, presión sobre los seguros médicos y hasta desabasto hospitalario, con el riesgo de que los pacientes deban racionar medicamentos esenciales.

Impacto en el empleo y el PIB

El anuncio coincide con un informe que revela la pérdida de 42,000 empleos en manufactura y 8,000 en construcción desde abril, sin embargo el PIB repuntó un 3.3% en el segundo trimestre tras la caída del 0.6% registrada a inicios del año, atribuida al aumento abrupto de importaciones previo a los aranceles.

El retroceso inicial fue la primera contracción en tres años. En contraste, la reducción de compras externas en primavera –un descenso del 29.3% en importaciones– aportó más de cinco puntos porcentuales al crecimiento económico.

Trump defendió que las tarifas no aplicarán a compañías que fabriquen en territorio estadounidense, aunque no detalló cómo se definirán las exenciones.

Mientras tanto, los analistas señalan que las medidas podrían ahuyentar inversiones, incrementar los costos para los consumidores y acentuar la incertidumbre en el mercado laboral, que desde 2023 ya muestra señales de desaceleración tras el auge pospandemia.

