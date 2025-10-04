Trump lanza nueva amenaza contra Hamás; Israel sigue con ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó de nueva cuenta al grupo palestino Hamás tras exigir la liberación de los rehenes.

A través de su red social, el mandatario estadounidense agradeció a Israel por detener el ataque contra el enclave, pero dirigió un ultimatúm contra Hamás.

"Agradezco que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar una oportunidad a la liberación de los rehenes y a un acuerdo de paz. Hamás debe actuar rápidamente, o si no, todo estará perdido", publicó.

Aseguró que no tolerará demoras, ni ningún resultado en el que Franja de Gaza vuelva a representar una amenaza. También pidió que todo se realizara con la mayor rapidez posible.

"No toleraré demoras, algo que muchos piensan que ocurrirá, ni ningún resultado en el que Gaza vuelva a representar una amenaza. Hagamos que esto se haga, rápido. ¡Todos serán tratados con justicia!" explicó el mandatario.

Recordemos que el grupo palestino se mostró de acuerdo con el acuerdo de paz propuesto por Trump, mientras el intercambio se realice una vez que se den las condiciones necesarias para que se lleve a cabo.

Israel continúa atacando el enclave

A pesar de la petición brindada por Donald Trump, el Ejército de Israel continúo lanzando ataques a Gaza.

Aunque se disminuyó la frecuencia de los ataques durante el día, en la noche comenzaron a incrementarse.

Al menos 70 personas perdieron la vida por estos ataques en el enclave, de las cuales, 47 lo hicieron en la ciudad de Gaza.

