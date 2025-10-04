Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T141218_661_5160587664
Internacional

Trump lanza nueva amenaza contra Hamás; Israel sigue con ataques

Mientras el mandatario estadounidense le aseguró al grupo palestino que el tiempo se agota, Israel continúa lanzando ataques hacia el enclave

  • 04
  • Octubre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó de nueva cuenta al grupo palestino Hamás tras exigir la liberación de los rehenes.

A través de su red social, el mandatario estadounidense agradeció a Israel por detener el ataque contra el enclave, pero dirigió un ultimatúm contra Hamás.

"Agradezco que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar una oportunidad a la liberación de los rehenes y a un acuerdo de paz. Hamás debe actuar rápidamente, o si no, todo estará perdido", publicó.

Aseguró que no tolerará demoras, ni ningún resultado en el que Franja de Gaza vuelva a representar una amenaza. También pidió que todo se realizara con la mayor rapidez posible.

"No toleraré demoras, algo que muchos piensan que ocurrirá, ni ningún resultado en el que Gaza vuelva a representar una amenaza. Hagamos que esto se haga, rápido. ¡Todos serán tratados con justicia!" explicó el mandatario.

Recordemos que el grupo palestino se mostró de acuerdo con el acuerdo de paz propuesto por Trump, mientras el intercambio se realice una vez que se den las condiciones necesarias para que se lleve a cabo.

Israel continúa atacando el enclave

A pesar de la petición brindada por Donald Trump, el Ejército de Israel continúo lanzando ataques a Gaza.

Aunque se disminuyó la frecuencia de los ataques durante el día, en la noche comenzaron a incrementarse.

Al menos 70 personas perdieron la vida por estos ataques en el enclave, de las cuales, 47 lo hicieron en la ciudad de Gaza.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25277409540752_955ebbda4a
Netanyahu espera anunciar liberación de todos los rehenes de Gaza
EH_FOTO_VERTICAL_69_7af9a8a47a
Netanyahu espera que todos los rehenes sean entregados
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T073353_779_4b6fda3942
Anticipan negociación intensa de Hamás para liberar rehenes
publicidad

Últimas Noticias

Getty_Images_131859459_20_1_24746fd129
Stephen King es el autor más vetado en escuelas de EUA
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
AP_25277409540752_955ebbda4a
Netanyahu espera anunciar liberación de todos los rehenes de Gaza
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_02_at_11_32_00_PM_33055e74a0
Empresas de Nuevo León elevarán sueldos y contrataciones
Whats_App_Image_2025_10_03_at_1_27_37_AM_3f60b1eb2e
‘Ghana’ regia con su negocio de tortillas en África
EH_FOTO_VERTICAL_65_3ea17fc5ed
Fallece bebé lesionado por colapso de barda ante fuertes lluvias
publicidad
×