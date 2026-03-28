Trump lanza 'OnlyFarms' y anuncia millonario apoyo al campo

La Casa Blanca anunció un paquete de apoyo por 12 mil millones de dólares para el sector agrícola, junto con el lanzamiento del sitio web OnlyFarms.gov, una plataforma que ha generado tanto respaldo como polémica.

Durante un evento en el jardín sur de la residencia presidencial, el mandatario Donald Trump destacó que los recursos forman parte de un programa de asistencia dirigido a productores afectados por altos costos de insumos, disrupciones en mercados y tensiones comerciales.

El paquete contempla pagos únicos, conocidos como “bridge payments”, enfocados principalmente en agricultores de cultivos como maíz, trigo, soja y algodón.

Una plataforma que genera debate

Como parte del anuncio, se presentó OnlyFarms.gov, un portal oficial que muestra los beneficios de las políticas agrícolas del gobierno mediante un mapa interactivo por estado, información sobre préstamos y programas de apoyo.

El nombre del sitio, un juego de palabras con la plataforma OnlyFans, provocó reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios lo calificaron tanto de ingenioso como inapropiado para una iniciativa gubernamental.

El presidente también adelantó medidas adicionales, como el incremento en las garantías de préstamos para pequeñas empresas agrícolas —del 75% al 90%— y destacó políticas orientadas a facilitar la continuidad de granjas familiares.

Asimismo, subrayó que parte del financiamiento proviene de aranceles a importaciones, en línea con su estrategia económica.

En su discurso, Trump criticó la gestión de su antecesor, Joe Biden, a quien responsabilizó por el deterioro del comercio agrícola y la reducción en la producción ganadera.

Mientras algunos sectores del campo han respaldado las medidas, argumentando que llegan en un momento clave, otros han centrado la discusión en el enfoque comunicativo del gobierno y el nombre del portal.

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