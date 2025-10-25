Cerrar X
Internacional

Trump llega a Qatar en una breve parada en su viaje a Malasia

Trump calificó al emir como 'uno de los grandes gobernantes del mundo' y destacó al primer ministro catarí como su 'amigo ante el mundo'

  • 25
  • Octubre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este sábado a Catar en una breve escala técnica rumbo a Malasia, donde se reunió en el avión presidencial con el emir Tamim bin Hamad Al Thani y el primer ministro Mohammed Bin Abdulrahman al Thani.

El Air Force One aterrizó en la base aérea Al Udeid alrededor de las 20:04 hora local, procedente de la base alemana de Ramstein.

Durante el encuentro, que se realizó a puerta cerrada, Trump calificó al emir como "uno de los grandes gobernantes del mundo" y destacó al primer ministro catarí como su "amigo ante el mundo", agradeciendo a ambos su papel clave en la búsqueda de la paz en Oriente Medio.

La reunión contó con la participación prevista del secretario de Estado, Marco Rubio, quien acompañará al mandatario en su gira asiática.

Esta escala forma parte del viaje oficial de Trump a Asia, que lo llevará también a Japón y Corea del Sur, incluyendo un encuentro con el presidente chino Xi Jinping el 30 de octubre.

En Malasia, el mandatario participará en actividades de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), tras pasar dos días en Israel impulsando su plan de paz en Gaza y supervisando la implementación del alto el fuego con la mediación de Catar y Egipto.


