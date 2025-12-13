Trump minimiza fotos con Epstein difundidas por el Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a las fotografías relacionadas con la investigación sobre Jeffrey Epstein en las que aparece y que fueron publicadas por el Congreso.

Desde el Despacho Oval, afirmó que “no son gran cosa” y que muchas personas se tomaron fotos con Epstein.

“Todo el mundo lo conocía”

Trump señaló que en Palm Beach, donde se ubica su residencia de Mar-a-Lago, “todo el mundo conocía a este hombre”, y reiteró que desconocía las actividades del pederasta, fallecido en 2019.

Aseguró además que existen “cientos de personas” con imágenes similares.

Las imágenes difundidas

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron 19 fotografías, entre ellas varias donde Trump aparece posando con mujeres cuyos rostros fueron cubiertos para proteger su identidad, así como otras en compañía de Epstein.

En el archivo también figuran imágenes de personajes como Steve Bannon, el expresidente Bill Clinton, el magnate Bill Gates y el expríncipe Andrés del Reino Unido, quien perdió sus títulos tras su vinculación con el caso.

De acuerdo con los demócratas del comité, las fotos publicadas son un adelanto de unas 95 mil nuevas imágenes relacionadas con Epstein.

En contraste, una portavoz de la Casa Blanca acusó a la oposición de difundir material “selectivo” para construir una “narrativa falsa”.

Archivos por hacerse públicos

El pasado 18 de noviembre, el Congreso aprobó una ley, ratificada por Trump, para desclasificar y hacer públicos todos los archivos no clasificados del caso Epstein.

La norma otorga un plazo de 30 días al Departamento correspondiente para divulgar los documentos relacionados con Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell.

Comentarios