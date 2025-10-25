Trump nombrará con su nombre nuevo salón en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea bautizar con su propio nombre el nuevo y polémico salón de baile que se construirá en el sitio donde hasta esta semana se encontraba el Ala Este de la Casa Blanca, demolida para dar paso a la nueva edificación.

De acuerdo con información difundida, el mandatario pretende llamarlo “Presidente Donald J. Trump”, aunque en una conferencia de prensa reciente evitó confirmar el nombre al ser cuestionado por periodistas.

El nuevo salón tendrá una superficie de 8,000 metros cuadrados, capacidad para 900 personas y se prevé que sea inaugurado en 2026, coincidiendo con la conmemoración de los 250 años de la fundación de Estados Unidos.

La obra, valuada en 300 millones de dólares, será financiada por magnates y empresas tecnológicas que el propio Trump reunió durante una cena privada, en la que afirmó: “Este es el precio de tener acceso al presidente”.

Entre los principales patrocinadores destacan Amazon, Google, Meta, Microsoft, y el empresario petrolero Harold Hamm, además del nuevo embajador en España, Benjamín León, propietario de una empresa de servicios de salud en Florida.

La demolición del Ala Este, construida originalmente en 1902 durante la presidencia de Theodore Roosevelt, ha generado amplia polémica por su valor histórico. En 1942, bajo el mandato de Franklin D. Roosevelt, se amplió con la incorporación de un búnker subterráneo.

Durante más de un siglo, el Ala Este fue la entrada formal de visitas oficiales, sede de la oficina de las primeras damas, una tradición iniciada por Eleanor Roosevelt, y albergó la sala de cine utilizada por las familias presidenciales.

