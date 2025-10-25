Cerrar X
59d0895e2eb49ff1e15349d256fc5182c5210016w_2c7a285a66
Internacional

Trump nombrará con su nombre nuevo salón en la Casa Blanca

Donald Trump planea bautizar con su nombre el nuevo salón de baile que reemplazará al demolido Ala Este de la Casa Blanca, valuado en 300 millones

  • 25
  • Octubre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea bautizar con su propio nombre el nuevo y polémico salón de baile que se construirá en el sitio donde hasta esta semana se encontraba el Ala Este de la Casa Blanca, demolida para dar paso a la nueva edificación.

De acuerdo con información difundida, el mandatario pretende llamarlo “Presidente Donald J. Trump”, aunque en una conferencia de prensa reciente evitó confirmar el nombre al ser cuestionado por periodistas.

El nuevo salón tendrá una superficie de 8,000 metros cuadrados, capacidad para 900 personas y se prevé que sea inaugurado en 2026, coincidiendo con la conmemoración de los 250 años de la fundación de Estados Unidos.

La obra, valuada en 300 millones de dólares, será financiada por magnates y empresas tecnológicas que el propio Trump reunió durante una cena privada, en la que afirmó: “Este es el precio de tener acceso al presidente”.

Entre los principales patrocinadores destacan Amazon, Google, Meta, Microsoft, y el empresario petrolero Harold Hamm, además del nuevo embajador en España, Benjamín León, propietario de una empresa de servicios de salud en Florida.

La demolición del Ala Este, construida originalmente en 1902 durante la presidencia de Theodore Roosevelt, ha generado amplia polémica por su valor histórico. En 1942, bajo el mandato de Franklin D. Roosevelt, se amplió con la incorporación de un búnker subterráneo.

Durante más de un siglo, el Ala Este fue la entrada formal de visitas oficiales, sede de la oficina de las primeras damas, una tradición iniciada por Eleanor Roosevelt, y albergó la sala de cine utilizada por las familias presidenciales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_26_T095723_288_cf86f62872
Trump y Lula acuerdan negociar aranceles en reunión bilateral
Trump_f7f2adf9d1
Trump llega a Malasia en primer gira a Asia de su segundo mandato
AP_25290219187056_e58da24ad0
Maduro afirma que EUA está 'inventando una guerra'
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_26_T152047_898_80e96cf2fe
Saltillenses listos para celebrar este Halloween
acb347a6_6408_470b_a939_6c7ea27a7637_261d49a179
Bailan 500 mujeres en Apodaca por lucha contra el cáncer de mama
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_26_T142619_618_49c65ceaa3
Osita 'Mina' muestra avances en su rehabilitación
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T122905_313_6f835f8d9e
Bon Jovi vuelve con gira en 2026 tras cirugía de cuerdas vocales
publicidad
×