Internacional

Trump ofrece 3 mil dólares a migrantes que se autodeporten

El gobierno de Donald Trump triplicó a 3 mil dólares el estipendio para migrantes sin estatus legal que acepten salir voluntariamente de Estados Unidos

El gobierno del presidente Donald Trump anunció que triplicó a 3 mil dólares el estipendio ofrecido a migrantes que se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos y que decidan “autodeportarse” voluntariamente antes de que concluya el año, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El apoyo económico estaría acompañado de un vuelo gratuito de regreso al país de origen de la persona migrante que se acoja al programa.

Advertencia del Departamento de Seguridad Nacional

La secretaria del DHS, Kristi Noem, exhortó a los migrantes sin estatus legal a aceptar la oferta y abandonar el país por cuenta propia.

“Los extranjeros ilegales deben aprovechar este regalo y autodeportarse porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán”, señaló en un comunicado oficial.

Aplicación CBP Home

Para facilitar el proceso, la administración Trump lanzó en marzo la aplicación CBP Home, diseñada para que los migrantes puedan registrar su salida voluntaria del país.

La plataforma, antes conocida como CBP One, había sido utilizada durante el gobierno de Joe Biden para permitir el ingreso legal de migrantes a territorio estadounidense.

El DHS indicó que el costo promedio de arrestar, detener y deportar a una persona sin estatus legal asciende a cerca de 17 mil dólares, por lo que el programa de autodeportación busca reducir gastos.

Trump, quien asumió la presidencia en enero con la promesa de alcanzar cifras récord de deportaciones, ha intensificado su política migratoria.

Aunque se comprometió a expulsar a un millón de personas por año, su gobierno ha deportado hasta ahora alrededor de 622 mil migrantes en 2025.

Preparan ofensiva para 2026

Funcionarios estadounidenses adelantaron que el gobierno se prepara para una ofensiva más agresiva contra la inmigración en 2026, respaldada por miles de millones de dólares en nuevos fondos.

Entre las medidas previstas se contempla la contratación de miles de agentes migratorios, la apertura de nuevos centros de detención y acuerdos con empresas privadas para localizar a personas sin estatus legal.


