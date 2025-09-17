Trump planea designar a Antifa como 'organización terrorista'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que este jueves planea designar como "organización terrorista de gran importancia" a Antifa.

"Antifa" es la abreviación de "antifascistas", un término que se usa para referirse a algunos grupos activistas.

Estos grupos también se oponen a los fascistas y los neonazis, especialmente en manifestaciones.

Hasta el momento, no se tiene certeza de cómo Trump etiquetaría como una organización terrorista lo que es un movimiento descentralizado, y la Casa Blanca no ofreció más detalles.

Trump hizo este anuncio mediante una publicación en sus redes sociales mientras se encuentra de visita en el Reino Unido.

En la publicación, el mandatario estadounidense se refirió a "antifa" como un "desastre de izquierda radical, enferma y peligrosa" y que "recomendará enérgicamente" que se investigue a los financiadores de antifa.

Antifa es una entidad doméstica y, como tal, no es candidata para ser incluida en la lista del Departamento de Estado de organizaciones terroristas extranjeras. Docenas de grupos, incluidas organizaciones extremistas como el grupo Estado Islámico y Al Qaeda, están incluidos en esa lista. La designación es importante en parte porque permite al Departamento de Justicia procesar a aquellos que brindan apoyo material a entidades en esa lista, incluso si ese apoyo no resulta en violencia.

No existe un equivalente nacional a esa lista, en parte debido a las amplias protecciones de la Primera Enmienda de las que disfrutan las organizaciones que operan dentro de Estados Unidos. Y a pesar de exhortos periódicos para establecer una ley de terrorismo doméstico, particularmente después de tiroteos a manos de supremacistas blancos, no existe actualmente un estatuto singular.

En una charla con reporteros en el Despacho Oval este lunes, Trump dijo que buscaría una designación de terrorismo doméstico para Antifa si tal medida contara con el apoyo de la secretaria de Justicia Pam Bondi y de otros en su gabinete.

"Es algo que haría, sí", manifestó Trump. "Lo haría al 100%. Antifa es terrible", fue lo que dijo el mandatario.