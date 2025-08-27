Cerrar X
Internacional

Trump planea tomar el control de la estación Union de Washington

El secretario de Transporte, anunció este miércoles que su departamento asumirá la gestión de Union Station, quitándole esta responsabilidad a Amtrak

  • 27
  • Agosto
    2025

 El secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció este miércoles que su departamento asumirá la gestión de Union Station, el principal centro de transporte en Washington, quitándole esta responsabilidad a Amtrak, en otro ejemplo de cómo el gobierno federal está ejerciendo su poder sobre la capital de la nación.

Duffy hizo el anuncio en un comunicado antes de acompañar al presidente de Amtrak, Roger Harris, en Union Station para el lanzamiento del NextGen Acela, el nuevo tren de alta velocidad del servicio ferroviario.

El secretario expresó que Union Station, ubicada a poca distancia a pie del Capitolio de Estados Unidos, había "caído en el abandono" cuando debería ser un "motivo de orgullo" para la ciudad.

"Al recuperar la gestión de la estación, ayudaremos a hacer de esta ciudad un lugar seguro y hermoso a una fracción del costo", manifestó Duffy.

Las palabras de Duffy resonaron con las del presidente Donald Trump, quien dijo la semana pasada que quiere 2.000 millones de dólares del Congreso para embellecer a Washington como parte de la toma de control federal. El presidente republicano ha enviado millas de tropas de la Guardia Nacional y funcionarios federales de seguridad a la capital del país en un intento por combatir el crimen violento que, según él, había estrangulado la ciudad.

Las estadísticas del departamento de policía local muestran que el crimen violento en Washington ha disminuido en los últimos años, pero Trump asegura, sin ofrecer pruebas, que los números fueron manipulados.

Las tropas de la Guardia Nacional han estado patrullando dentro y fuera de Union Station después de que Trump lanzó el esfuerzo contra el crimen a principios de este mes. El vicepresidente JD Vance y el secretario de Defensa Pete Hegseth fueron abucheados por opositores a la intervención federal cuando visitaron a las tropas allí la semana pasada.

Durante la presentación del tren el miércoles, Duffy también hablará sobre lo que la administración está haciendo para convertir Union Station en un centro de tránsito de clase mundial, según un comunicado de prensa del Departamento de Transporte.

Duffy había presionado a Amtrak sobre el crimen en Union Station en una carta de marzo dirigida a su director de operaciones y solicitó un plan actualizado sobre cómo se pretendía mejorar la seguridad pública allí.


Comentarios

Etiquetas:
