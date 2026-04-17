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Internacional

Trump promete fin del bloqueo a Irán si hay acuerdo

El presidente de Estados Unidos se muestra optimista sobre las negociaciones y asegura que las medidas cesarán tras un pacto

  • 17
  • Abril
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el bloqueo a los puertos de Irán terminará “tan pronto se firme un acuerdo”, en medio de las tensiones recientes en Oriente Medio.

Durante su llegada a Arizona para participar en un evento de la organización conservadora Turning Point USA, Trump aseguró que las conversaciones avanzan de manera positiva, aunque no ofreció detalles específicos sobre el contenido de las negociaciones.

“Las conversaciones caminan por buen camino”, declaró el mandatario, al tiempo que expresó su confianza en que se logrará un entendimiento que permita levantar las restricciones impuestas por su Gobierno.

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También te puede interesar: Trump mantiene bloqueo naval a Irán pese a reapertura de Ormuz

Medidas en medio de la tensión regional

El bloqueo a los puertos de Irán fue implementado a inicios de esta semana por fuerzas armadas estadounidenses, como parte de la respuesta de Washington ante el conflicto en la región.

Trump subrayó que estas medidas son temporales y están condicionadas a la firma de un acuerdo, sin precisar plazos ni los actores involucrados en el posible pacto.

El mandatario participó en un acto organizado por Turning Point, grupo vinculado al activismo conservador en Estados Unidos y asociado al fallecido Charlie Kirk.

En ese contexto, reiteró su postura optimista respecto a la situación en Oriente Medio, insistiendo en que su administración busca una solución negociada que permita reducir las tensiones y restablecer la estabilidad en la zona.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el posible acuerdo ni sobre las condiciones específicas para el levantamiento del bloqueo.


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