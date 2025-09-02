Trump publica video del ataque a barco procedente de Venezuela

Donald Trump publicó un video en el que se muestra el ataque a un barco procedente de Venezuela, que supuestamente transportaba droga en aguas del Caribe.

Al menos 11 personas murieron por dicha agresión, según confirmó el mandatario estadounidense.

Se presume que dicha embarcación era operada por el Tren de Aragua, cuyos miembros se encontraban en aguas internacionales para transportar presuntos narcóticos.

El presidente añadió que, ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en este ataque.

Comentarios