Trump redobla esfuerzos para controlar la Fed

Trump ha intensificado sus esfuerzos para influir en la Reserva Federal, buscando alinear al banco central con su agenda económica

  • 06
  • Septiembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado sus esfuerzos para influir en la Reserva Federal, buscando alinear al banco central con su agenda económica.

Sus presiones para una bajada de tasas de interés han generado resistencia en el liderazgo de la Fed, encabezado por Jerome Powell, quien mantiene la cautela ante el riesgo inflacionista derivado de las políticas arancelarias de Trump.

La reciente renuncia de la gobernadora Adriana Kugler permitió a Trump nominar al economista Stephen Miran para ocupar temporalmente el puesto en la Junta de Gobernadores hasta enero de 2026, pendiente de confirmación del Senado.

Durante una audiencia, legisladores expresaron preocupación por un posible conflicto de intereses, dado que Miran es asesor de la Casa Blanca.

Este defendió su imparcialidad, afirmando que sus decisiones se basarán en el análisis macroeconómico y el beneficio a largo plazo.

Miran se uniría a Christopher Waller y Michelle Bowman, considerados cercanos a Trump, quienes recientemente rompieron la tradición de unanimidad en la Fed al votar en contra de mantener las tasas de interés entre 4.25% y 4.5%, decisión liderada por Powell.

Trump ha incrementado la presión, amenazando con demandar a Powell por el costo de la renovación de la sede de la Fed y anunciando la destitución de la gobernadora Lisa Cook por un presunto fraude hipotecario, lo que le abriría la puerta para nombrar otro aliado.

Cook, la primera mujer afroamericana en el cargo, ha rechazado las acusaciones y recurrido la decisión ante la Justicia, respaldada por más de 600 economistas, incluidos varios Premios Nobel.

La posibilidad de que Trump controle cuatro de los siete puestos de la Junta de Gobernadores genera alarma internacional.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, advirtió que esto representaría un “peligro serio” para la economía global, aunque señaló que la ley limita la destitución de gobernadores por motivos políticos.

Powell, por su parte, insiste en la independencia de la Fed y en la necesidad de monitorear indicadores como el empleo, la inflación y el gasto antes de decidir sobre un recorte de tasas.

Analistas prevén que la Fed podría reducir las tasas tras su reunión del 16 y 17 de septiembre, influida por datos recientes como el aumento del desempleo y la creación de solo 22 mil empleos en agosto.

Esto podría interpretarse como una victoria para Trump, aunque sin ceder directamente a sus presiones.


Comentarios

Etiquetas:
