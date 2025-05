Trump renueva su amenaza de retirar el estatus de Harvard

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó este viernes su amenaza de retirar el estatus de exención fiscal a la Universidad de Harvard, intensificando un enfrentamiento con la primera universidad importante que ha desafiado las medidas de su gobierno para reprimir el activismo en los campus.

Trump está subrayando esa promesa aun cuando la ley federal prohíbe que los altos miembros del poder ejecutivo soliciten que el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) realice o termine una auditoría o investigación. La Casa Blanca ha dicho que cualquier acción del IRS se llevará a cabo de manera independiente del presidente.

“Vamos a quitarle a Harvard su estatus de exención fiscal. ¡Es lo que se merecen!”, escribió Trump el viernes en su red social desde Palm Beach, Florida, donde pasa el fin de semana.

El presidente ha cuestionado el destino del estatus de exención fiscal de Harvard —que la mayoría de las universidades y escuelas de nivel superior en Estados Unidos tienen— desde que la escuela se negó a cumplir con las exigencias de su gobierno para realizar amplios cambios gubernamentales y de liderazgo, hacer revisiones a su política de admisiones y llevar a cabo auditorías sobre cómo se percibe la diversidad en el campus. Eso produjo el bloqueo de más de 2,000 millones de dólares en subvenciones federales destinados a la institución, ubicada en Cambridge, Massachusetts.

Harvard enfatizó el viernes que no hay “base legal” para revocar su estatus de exención fiscal.

“Tal acción sin precedentes pondría en peligro nuestra capacidad para llevar a cabo nuestra misión educativa", dijo la escuela en un comunicado. "Resultaría en una disminución de la ayuda financiera para los estudiantes, el abandono de programas críticos de investigación médica y la pérdida de oportunidades para la innovación. El uso ilegal de este instrumento más ampliamente tendría graves consecuencias para el futuro de la educación superior en Estados Unidos”.

El Departamento del Tesoro ordenó a un alto funcionario del IRS que iniciara el proceso de revocar el estatus de exención fiscal de Harvard poco después de que Trump hiciera una publicación en redes sociales a mediados de abril donde cuestionaba dicho estatus, aunque la Casa Blanca ha insinuado que el escrutinio de la agencia tributaria sobre Harvard comenzó antes de los comentarios públicos del mandatario contra la escuela.

Los demócratas dicen que las acciones de Trump contra Harvard son puramente políticas. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, junto con los dos senadores demócratas de Massachusetts, Elizabeth Warren y Ed Markey, y el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, Ron Wyden, pidieron una investigación del inspector general sobre los intentos de Trump de despojar a Harvard de su estatus de exención fiscal.

La decisión de Trump "plantea preocupantes cuestiones constitucionales, incluyendo si el presidente está tratando de sofocar los derechos de libertad de expresión de Harvard y si la revocación de su estatus de exención fiscal privará a la universidad de sus derechos al debido proceso”, escribieron los senadores en una carta el viernes a Heather Hill, la inspectora general interina del Departamento del Tesoro para la administración tributaria.

Mike Kaercher, subdirector del Centro de Derecho Tributario de la Universidad de Nueva York, señaló que “mayorías bipartidistas abrumadoras en el Congreso han promulgado leyes que hacen que sea delito que el presidente y su personal soliciten una auditoría o investigación de un contribuyente en particular" .

Un representante del IRS no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

La batalla de Trump contra Harvard es parte de una campaña del gobierno estadounidense contra el antisemitismo en los campus universitarios. Pero la Casa Blanca también ve una ventaja política en la lucha, enmarcándola como una guerra más grande contra las instituciones de élite, criticadas por los leales seguidores de Trump.

“El próximo capítulo de la historia estadounidense no será escrito por The Harvard Crimson”, dijo Trump el jueves por la noche en Tuscaloosa, Alabama, donde pronunció el discurso de graduación en la Universidad de Alabama. “Será escrito por ustedes, la Crimson Tide”.

The Harvard Crimson es el periódico estudiantil de Harvard. Crimson Tide se refiere al programa de fútbol americano de la escuela de Alabama.

Además de amenazar el estatus de exención fiscal de Harvard y de detener las subvenciones federales, el gobierno de Trump quiere impedir que Harvard pueda inscribir a estudiantes extranjeros.

Comentarios