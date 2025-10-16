Cerrar X
Trump se reunirá con Putin para fin de guerra con Ucrania

Ambos mandatarios acordaron también que la próxima semana se celebre en un lugar por determinar una reunión de asesores de alto nivel

  • 16
  • Octubre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá con su homólogo Vladímir Putin para intentar poner fin a la guerra con Ucrania.

Este anuncio se hizo luego de entablar su llamada con Putin, un día antes de recibir en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Ambos acordaron también que la próxima semana se celebre "en un lugar por determinar" una reunión de asesores de alto nivel, en la que participará del lado estadounidense el secretario de Estado, Marco Rubio.

El republicano recordó que este viernes se reunirá en el Despacho Oval con Zelenski y avanzó que ambos hablarán de la conversación que mantuvo con Putin "y de mucho más".

"Creo firmemente que este éxito en Oriente Medio contribuirá a nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania", subrayó.


