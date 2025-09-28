Cerrar X
Internacional

Trump se reunirá este lunes con líderes del Congreso

  • 28
  • Septiembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea reunirse este lunes con los cuatro principales líderes del Congreso en la Casa Blanca, un día antes de la fecha límite para financiar al gobierno federal o enfrentar un cierre.

La reunión, en la que también participarán el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, el líder de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, fue confirmada el sábado por un funcionario de la Casa Blanca y otra persona familiarizada con la planeación. A ambos se les concedió el anonimato para hablar de una reunión que no ha sido anunciada.

Las partes han estado en un punto muerto durante días, ya que los demócratas, principalmente en el Senado, se han negado a brindar los votos necesarios para aprobar una medida de financiación que mantendría al gobierno abierto más allá del martes.

En ausencia de cualquier acción, un cierre comenzaría a las 12:01 am ET del miércoles.

Los demócratas han insistido en disposiciones de servicios de salud a cambio de sus votos. Quieren una extensión de los subsidios que ayudan a los trabajadores de ingresos bajos y medios a comprar seguros a través de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Los demócratas también insisten en revertir los recortes a Medicaid que se incluyeron en la medida fiscal del Partido Republicano de este año.

Los republicanos dicen que esas demandas son inaceptables y que están dispuestos a tener una conversación con los demócratas sobre esos temas por separado de las conversaciones de financiación del gobierno. El Partido Republicano está pidiendo una extensión directa de la financiación actual por siete semanas.


