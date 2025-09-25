Cerrar X
Trump sugiere levantar sanciones a defensa de Turquía

El mandatario estadounidense afirmó que si se tiene una buena reunión, podría levantar dichas sanciones aplicadas desde 2018

  • 25
  • Septiembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ante su homólogo Recep Tayyip Erdogan, que podría levantar las sanciones que impiden a Turquía adquirir cazas F-35 de fabricación estadounidense.

"Podría ser muy pronto. Si tenemos una buena reunión, casi de inmediato", declaró Trump.

Durante su primer mandato, Trump impuso dichas sanciones en represalia por la compra de sistemas de defensa antiaérea rusos.

Erdogan, por su parte, consideró la reunión como una "oportunidad" para abordar "algunos de los asuntos relacionados con los F-35 y F-16".

Dicha adquisición fue percibida por Washington como un riesgo de que Moscú pudiera acceder a información sensible sobre la tecnología del F-35.

En respuesta, Estados Unidos aplicó la Ley para Contrarrestar a los Adversarios para imponer restricciones a la industria de defensa turca, además de bloquear exportaciones y futuras entregas de aeronaves.

Cabe destacar que Turquía tenía previsto comprar un centenar de cazas, por los cuales, llegó a pagar anticipos previo al veto estadounidense.


