Cerrar X
Trump_71e7647d83
Internacional

Trump sugiere "posible acción" militar en Nigeria

El Gobierno de Nigeria, liderado por el presidente Bola Ahmed Tinubu, rechazó las acusaciones de ayer, señalando que "no reflejan la realidad sobre el terreno"

  • 01
  • Noviembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que ordenó al Departamento de Guerra prepararse para una "posible acción" en Nigeria con el objetivo de "eliminar a los terroristas islámicos", y acusó al Gobierno del país africano de "permitir la matanza de cristianos".

"Si el Gobierno nigeriano sigue permitiendo la matanza de cristianos, EE.UU. detendrá inmediatamente toda la ayuda y asistencia a Nigeria, y muy bien podría intervenir en ese ahora desprestigiado país, blandiendo armas, para eliminar completamente a los terroristas islámicos que están cometiendo esas horribles atrocidades", escribió Trump en Truth Social.

El mandatario agregó que ordenará al Departamento de Guerra prepararse para una "posible acción", aseguró que esa posible intervención militar será "rápida, despiadada y dulce, como los matones terroristas atacan a nuestros queridos cristianos", e instó al Gobierno de Nigeria a "moverse rápido".

El mensaje de Trump eleva el tono respecto a otro mensaje que publicó ayer, en el que denunció una "masacre" de cristianos en Nigeria y anunció que lo declaraba "país de especial preocupación", una designación para naciones "involucradas en graves violaciones de la libertad religiosa".

El Gobierno de Nigeria, liderado por el presidente Bola Ahmed Tinubu, rechazó las acusaciones de ayer, señalando que "no reflejan la realidad sobre el terreno", y trasmitió su "compromiso de luchar contra el terrorismo, fortalecer la armonía interreligiosa y proteger la vida y los derechos de todos sus ciudadanos”.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos oficiales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T151930_895_0e36086d56
Ordenan usar fondos de contingencia para programa de alimentos
EH_UNA_FOTO_2025_10_30_T081557_821_ba48e91198
Wall Street abre en rojo ante inquietud por gasto en IA
f1d75fae1c8334d5a214e583714d4dae8fcdf756_7b31e0b25b
Trump reduce al 10 % los aranceles a China tras reunirse con Xi
publicidad

Últimas Noticias

AP_25305623557659_f0303499cf
Jamaica recibe ayuda humanitaria tras devastación de Melissa
G4u_PX_Rq_WMAE_5a_Oq_627481685a
Pistons derrota 122-110 a Mavericks en el juego de NBA México
Explosion_Waldos_Sonora_d9a2005c85
Sheinbaum lamenta muerte de 23 personas en incendio en Hermosillo
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T132647_774_8103239f92
Revientan federales narcolaboratorios en Escobedo, NL
INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
Alertan sobre fraudes con donación de sangre en Nuevo Laredo
publicidad
×