Trump valora coordinación con Sheinbaum, pero pide 'hacer más'

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una relación de respeto y buena coordinación con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, aunque insistió en que Washington sigue presionando a México para que “haga más” en la lucha contra los cárteles del narcotráfico.

“Trump respeta mucho a la presidenta de México y aprecia la coordinación que ella ha proporcionado a la Administración”, dijo Leavitt en conferencia de prensa.

No obstante, subrayó que el gobierno estadounidense continuará “presionando continuamente a México para que combata el tráfico de drogas y los cárteles dentro de su país”.

Las declaraciones surgen un día después de que la cadena NBC revelara que la administración de Trump estaría preparando una operación militar con drones para atacar laboratorios y líderes de cárteles en territorio mexicano, como parte de su estrategia antidrogas en el Caribe y el Pacífico.

De acuerdo con el medio, la misión no buscaría debilitar al gobierno mexicano, sino golpear directamente las estructuras del crimen organizado.

En respuesta, la presidenta Sheinbaum descartó por completo la posibilidad de incursiones militares estadounidenses en México.

“No va a ocurrir”, afirmó durante su conferencia matutina. “Tenemos un entendimiento en materia de seguridad que fue acordado con el Gobierno de Estados Unidos, y seguiremos trabajando dentro de ese marco”, agregó.

La mandataria también reiteró que, aunque Estados Unidos ha ofrecido enviar tropas para combatir la delincuencia, México ha rechazado esa propuesta.

Por último, Leavitt condenó “toda forma de violencia política”, al ser cuestionada sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido este sábado pasado tras un acto público.

Comentarios