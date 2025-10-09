Trump viajará a Egipto para firma del acuerdo de paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que viajará próximamente a Egipto para la firma del acuerdo entre Israel y Hamás para el alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes.

"Vamos a ir a Egipto, donde tendremos una firma, ya tuvimos una firma con alguien representándome, pero vamos a tener una firma oficial", declaró el mandatario estadounidense

Agradeció además la colaboración de varios países para impulsar su plan de Gaza para Gaza, como Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Turquía o Indonesia.

El Gobierno israelí prevé reunirse este mismo jueves para ratificar el plan.

La retirada de las tropas debería tener lugar en las primeras 24 horas a partir de entonces y en las posteriores 72 horas la liberación de los rehenes y de los prisioneros.

