Trump y Lula acuerdan negociar aranceles en reunión bilateral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este domingo una reunión con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en Kuala Lumpur

  • 26
  • Octubre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este domingo una reunión con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en Kuala Lumpur, donde coincidieron en iniciar negociaciones comerciales bilaterales para abordar los aranceles del 50% impuestos por Washington a Brasil.

Trump expresó a los medios que esperaba lograr "acuerdos muy buenos" y desarrollar "una relación muy buena" con Lula, aunque no confirmó si se reducirán los aranceles.

Durante el encuentro, alabó al exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, aliado político suyo.

"Creo que podremos llegar a acuerdos muy buenos de los que hemos estado hablando, y creo que acabaremos teniendo una muy buena relación", dijo Trump a los medios de comunicación antes de su encuentro en privado con Lula en los márgenes de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la capital malasia.

Por su parte, Lula calificó la reunión como "excelente" y confirmó que ambos países comenzarán "de inmediato" los trabajos de sus equipos para buscar soluciones a las tarifas y sanciones aplicadas a autoridades brasileñas.

"Tuve una excelente reunión con el presidente Trump este domingo por la tarde en Malasia. Abordamos la agenda comercial y económica bilateral con franqueza y de forma constructiva. Acordamos que nuestros equipos se reunirán de inmediato para buscar soluciones a los aranceles y las sanciones contra las autoridades brasileñas", escribió Lula en X.

El encuentro se realizó en el marco de la cumbre de la ASEAN y duró aproximadamente 45 minutos, abordando de manera constructiva la agenda comercial y económica bilateral. Tras la reunión, Trump continuará su gira por Asia, con visitas programadas a Japón y Corea del Sur.


