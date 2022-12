Turbulento vuelo hacia Hawái deja más de 30 personas heridas

La turbulencia que presentó un vuelo de Estados Unidos hacia Hawái provocó las lesiones de varios pasajeros, entre golpes, contusiones y heridas; 11 son graves.

Un vuelo de Phoenix a Honolulu que transportaba pasajeros que viajaban para las fiestas navideñas, experimentó fuertes turbulencias poco antes de aterrizar, lo que provocó que algunas personas y objetos que no estaban sujetos a los cinturones de seguridad, volaran por la cabina e hirieran gravemente a 11 personas, dijeron funcionarios y pasajeros este lunes.



En total, 36 personas recibieron tratamiento médico tras el turbulento vuelo de Hawaiian Airlines del domingo por golpes, contusiones, cortes y náuseas, dijo Jim Ireland, director de Servicios Médicos de Emergencia de Honolulu. Veinte personas fueron trasladadas a hospitales, incluidas 11 en estado grave.





“También estamos muy contentos y nos sentimos afortunados de que no haya habido muertes u otras lesiones críticas. Y también tenemos muchas esperanzas de que todos se recuperen y se recuperen por completo”, dijo Ireland.



El vuelo completo tenía casi 300 personas a bordo y transportaba a muchos pasajeros que viajaban a Hawái para las vacaciones, como Jacie Hayata Ano, que se dirigía a casa.

“Fue simplemente difícil”, le dijo a KHON-TV. “Y luego, rápidamente se intensificó hasta el punto en que estábamos temblando tanto que estábamos como flotando de nuestras sillas”.



La pasajera Jodette Neely dijo al programa 'Today' de NBC que vio a personas golpearse la cabeza contra el techo del avión.





“Estaba agarrando el asiento frente a mí, la parte superior, para agarrarme, a pesar de que tenía puesto el cinturón de seguridad”, dijo.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo que está investigando el incidente.



El director de operaciones de Hawaiian Airlines, Jon Snook, dijo que tal turbulencia es aislada e inusual, y señaló que la aerolínea no había experimentado nada parecido en la historia reciente. Tres asistentes de vuelo estaban entre los heridos, dijo.



La pasajera Kaylee Reyes le dijo a Hawaii News Now que su madre acababa de sentarse cuando golpeó la turbulencia y no había tenido la oportunidad de abrocharse el cinturón de seguridad.





“Ella voló y golpeó el techo”, dijo Reyes.



Jazmin Bitanga, quien también viajaba a casa para las vacaciones, dijo que hubo dos caídas de altura, incluida una que fue tan fuerte que envió la botella de agua de su novio al techo del avión.





“Me di la vuelta y había un par de personas sangrando”, dijo a Hawaii News Now. “A mi alrededor, había gente llorando”.

Con información de AP.