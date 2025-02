'Uber con armas': crean app para contratar guardaespaldas en EUA

La seguridad privada dio un salto tecnológico con la llegada de Protector, una aplicación que permite a los usuarios contratar guardaespaldas armados de forma temporal, incluso por horas.

Dicho servicio, disponible actualmente solo en Los Ángeles y Nueva York, busca ofrecer protección de élite de manera rápida y sencilla, similar a la experiencia de pedir un vehículo en aplicaciones de transporte.

Según Nikita Bier, exdirector de producto de Meta y asesor del proyecto, la app puede describirse como un "Uber con armas", ya que los usuarios pueden seleccionar escoltas con tan solo unos clics en su teléfono.

Disponible por ahora en iOS, la aplicación permite reservar veteranos y exagentes de seguridad privada para brindar protección en distintas situaciones.

How cool is this! 😎



Protector App – This app allows users to choose which bodyguard picks them up, what they wear, where they go, how many cars they come in and how long they need protection.



The service costs around $100 per hour per protector (bodyguard) and is currently… pic.twitter.com/ILuo0VC6lt