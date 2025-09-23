'Ucrania puede recuperar todo su territorio con la OTAN': Trump

El presidente Donald Trump dijo este martes que cree que Ucrania podría recuperar todo el territorio que ha perdido ante Rusia, lo que representa un cambio drástico respecto a sus reiterados llamados hacia Kiev para que hiciera concesiones para poner fin a la guerra.

Trump presentó su postura en una publicación en redes sociales poco después de reunirse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en posición de luchar y recuperar toda Ucrania en su forma original", escribió Trump. "Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa y, en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción muy viable”.

De mantenerse, el renovado apoyo de Trump es una gran victoria para Zelenskyy, quien ha instado al presidente estadounidense a mantener la presión sobre su homólogo ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra. La publicación de Trump fue un marcado cambio a sus declaraciones anteriores de que Ucrania nunca podría recuperar todo el territorio que ha ocupado Rusia desde la anexión de la península de Crimea en 2014.

Eso había desalentado a Zelenskyy, a los europeos y a los ucranianos, y había puesto en duda el compromiso de Estados Unidos con los principios de soberanía e integridad territorial de la ONU. Pero ahora, la visión de Trump coincide más con la de Ucrania, destacó Zelenskyy.

“Trump cambia el juego por sí mismo”, declaró Zelenskyy después de su reunión.

Trump arremete contra Rusia

Desde su campaña presidencial de 2024, Trump había insistido en que pondría fin a la guerra rápidamente, pero sus esfuerzos de paz parecen haberse estancado luego de una ofensiva diplomática el mes pasado, cuando celebró una cumbre con Putin en Alaska y se reunió con Zelenskyy y aliados europeos en la Casa Blanca.

Incluso en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump ha reconocido que pensaba que resolver ese conflicto sería “lo más fácil” porque ha tenido una buena relación con Putin. Trump señaló que está dispuesto a imponer sanciones adicionales sobre Rusia y llamó a Europa a hacer lo mismo.

“Rusia ha luchado sin rumbo durante tres años y medio una guerra que una verdadera potencia militar pudo haber ganado en menos de una semana”, escribió el republicano. “Esto no distingue a Rusia. De hecho, la hace ver como un ‘tigre de papel’”.

En su discurso ante la Asamblea General, Trump dijo este martes que la guerra en Ucrania hacía “quedar mal” a Rusia, porque se suponía que iba a ser “una rápida escaramuza”.

“Te muestra lo que es el liderazgo, lo que un mal liderazgo puede hacerle a un país”, afirmó. “La única pregunta ahora es cuántas vidas se perderán innecesariamente en ambos bandos”.

Antes de reunirse con Zelenskyy, Trump dijo que el “mayor avance” hacia el fin del conflicto “es que la economía rusa está terriblemente mal en este momento”. Zelenskyy señaló que Ucrania estaba de acuerdo con el llamado de Trump para que las naciones europeas detuvieran aún más las importaciones de petróleo y gas natural rusos.

“Tenemos un gran respeto por la lucha que está presentando Ucrania”, dijo Trump a Zelenskyy, quien respondió que tenía “buenas noticias ” desde el campo de batalla.

Cambio de postura con Ucrania

Antes de recibir a Putin en Alaska el mes pasado, Trump repitió que cualquier resolución a la guerra requeriría “algún intercambio de tierras”.

En conversaciones con Zelenskyy y dignatarios europeos poco después del encuentro, Trump dijo que Putin reiteró que quiere las regiones de Donetsk y Luhansk que conforman el Donbás, según funcionarios europeos. Días después, Zelenskyy y algunos de los principales líderes europeos llegaron a la Casa Blanca.

Después de esas reuniones, Trump anunció que estaba organizando conversaciones directas entre Putin y Zelenskyy. Pero el mandatario ruso no ha mostrado interés en reunirse con su homólogo ucraniano, y Moscú ha intensificado sus bombardeos en Ucrania.

Dignatarios europeos y legisladores estadounidenses, incluidos algunos aliados de Trump, han instado al presidente a imponer sanciones más fuertes contra Rusia.

“En el caso de que Rusia no esté lista para hacer un trato para poner fin a la guerra, entonces Estados Unidos está completamente preparado para imponer una ronda muy fuerte de poderosos aranceles, los cuales creo que detendrían el derramamiento de sangre muy rápidamente”, declaró Trump ante la Asamblea General.

Sin embargo, reiteró sus llamados para que Europa “haga más” y deje de comprar petróleo ruso, el motor que alimenta la máquina de guerra de Putin.

Sanciones

Antes de reunirse con Trump, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que Europa impondría más sanciones y aranceles a Moscú y que el bloque reduciría aún más sus importaciones de energía rusa.

En una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania, Zelenskyy también apeló por una mayor presión de Estados Unidos sobre Rusia.

“Moscú le tiene miedo a Estados Unidos y siempre le presta atención”, dijo Zelenskyy, quien ha tenido relaciones tensas con Trump en reuniones anteriores y en otras ocasiones ha enfrentado acusaciones de la Casa Blanca de que él era en parte responsable de la invasión rusa en 2022.

Rusia calificó la reunión del Consejo de Seguridad como una escala en Nueva York de la gira mundial de un “exactor”, una referencia a Zelenskyy.

“No hay valor añadido para el establecimiento de la paz en Ucrania generado a partir de la reunión de hoy”, dijo Dmitry Polyanskiy, embajador adjunto de Rusia ante Naciones UNidas. “Esto se convertirá simplemente en otro vergonzoso episodio en el mercado de la hipocresía”.

Los líderes europeos han apoyado los esfuerzos diplomáticos de Zelenskyy, mientras algunos han expresado alarma ante la posibilidad de que la guerra se extienda más allá de Ucrania en medio de lo que han calificado como provocaciones rusas.

“Celebro el hecho de que el presidente de los Estados Unidos cree en la capacidad de Ucrania no sólo para mantener el rumbo” sino para prevalecer, dijo el presidente francés Emmanuel Macron.

Los aliados de la OTAN celebrarán consultas formales a petición de Estonia este martes, después de que el país báltico dijera que tres aviones de combate rusos entraron sin autorización en su espacio aéreo la semana pasada.

Trump dijo que respaldaría a los países de la OTAN que decidan derribar aviones rusos intrusos, pero señaló que la participación directa de Estados Unidos dependería de las circunstancias.

Nuevos ataques

Mientras tanto, la guerra a gran escala, que comenzó el 24 de febrero de 2022, sigue cobrando un alto precio para los civiles ucranianos. Rusia informó que derribó más de 30 drones ucranianos que se dirigían a Moscú, mientras que Ucrania señaló que misiles, drones y proyectiles rusos cobraron la vida de al menos a dos civiles.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo a principios de este mes que las bajas de civiles ucranianos aumentaron un 40% en los primeros ocho meses de este año en comparación con 2024, luego de que Rusia intensificó sus ataques con misiles de largo alcance y drones.

Además, en un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicado el martes se describió la grave situación que atraviesan los miles de civiles detenidos por Rusia en áreas de Ucrania que ha capturado.

“Las autoridades rusas han sometido a los civiles ucranianos detenidos en territorio ocupado a torturas y maltratos, incluida la violencia sexual, de manera generalizada y sistemática”, se indica en el informe.

