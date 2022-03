Ucrania retira embajadores de países que no la apoyan

Las negociaciones entre Ucrania y Rusia en busca de un acuerdo de paz se reanudarán el viernes

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha retirado a los embajadores de Ucrania en Georgia y Marruecos, indicando que no han hecho lo suficiente para persuadir a esas naciones a expresar su apoyo a Ucrania y castigar a Rusia por la invasión.

"Con todo respeto, si no va a haber armas, si no va a haber sanciones, si no va a haber restricciones a las empresas rusas, entonces por favor busquen otro trabajo", dijo Zelensky en su discurso a la nación. "Estoy a la espera de resultados concretos en los próximos días sobre el trabajo de nuestros representantes en Latinoamérica, Medio Oriente, el sureste de Asia y África".

El mandatario también dijo que esperaba resultados de los agregados militares de Ucrania en embajadas en el extranjero.

Señaló que "el frente diplomático es uno de los más importantes" en la batalla de Ucrania por ganar la guerra contra Rusia.

Con información de AP