Ucranianos piden ser rescatados de Mariúpol

Son cientos de ucranianos los que piden ser evacuados de Mariúpol tras el avance de la invasión rusa.

Tras el gran avance de las tropas rusas por el oriente de Ucrania, fuerzas ucranianas buscan la manera de frenar dicho avance, mientras que Naciones Unidas busca una negociación para evacuar a los civiles de Mariúpol.

Se calcula que unos 100 mil civiles permanecen en la ciudad y hasta mil se guarecen bajo tierra en la gigantesca planta siderúrgica local que data de la era soviética, según autoridades ucranianas.

Ucrania se ha abstenido de precisar cuántos combatientes se encuentran en la planta, la única parte de Mariúpol no ocupada por las fuerzas rusas, aunque Moscú calcula que son alrededor de 2 mil.

Medios de prensa rusos informaron el sábado que 25 civiles fueron evacuados de la siderúrgica Azovstal, aunque no había confirmación de Naciones Unidas. Sin ofrecer mayores detalles, la agencia noticiosa rusa RIA Novosti reporto que 19 adultos y seis niños fueron retirados de las instalaciones.

Un jefe del Regimiento Azov, la unidad ucraniana que defiende la planta, dijo que 20 civiles fueron desalojados durante un alto el fuego, aunque se desconoce si se refirió al mismo grupo mencionado en los despachos noticiosos rusos.

"Son mujeres y niños", dijo Sviatosklav Palamar en un video difundido en el canal del regimiento en Telegram. Palamar también solicitó la evacuación de los heridos: "No sabemos por qué no se los llevan ni por qué no se discute su evacuación hacia territorio controlado por Ucrania".

Un personal médico mínimo estaba atendiendo a al menos 600 personas heridas, dijeron las mujeres, que indicaron que sus esposos eran miembros del Regimiento Azov de la Guardia Nacional de Ucrania. Algunas de las heridas tenían gangrena, dijeron.

Mujeres solicitaron que los combatientes ucranianos también sean evacuados con los civiles, y advirtieron que podrían ser torturados y ejecutados si caen prisioneros. "Las vidas de los soldados también importan", dijo Yuliia Fedusiuk a la AP en Roma.

En su discurso nocturno del sábado en la noche, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy habló en ruso y exhortó a los soldados rusos a que no luchen en Ucrania y señaló que incluso sus generales prevén que miles de ellos habrán de morir.

El presidente acusó a Moscú de reclutar nuevos soldados que tienen poca motivación y poca experiencia de combate" a fin de reforzar a las unidades mermadas a principios de la guerra para que estén nuevamente en condición de lucha.