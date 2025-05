Un auto se salta un semáforo en rojo y mata a tres en Taiwán

Un automóvil arrolló a varios peatones en un cruce en Taiwán y mató a tres personas, incluyendo dos niñas de 12 años en Nuevo Taipéi, una amplia zona del norte de Taiwán que rodea a la capital, Taipéi, según reportó la prensa local.

El conductor de 78 años estaba en coma después del accidente ocurrido este lunes por la tarde.

La policía explicó que el conductor atravesó la intersección cuando los semáforos estaban en rojo en todas las direcciones, informó la Agencia Central de Noticias de Taiwán.

A traffic incident in New Taipei’s Sanxia killed 3, including 2 students, and injured 12 others on Monday after a 78-year old driver slammed into pedestrians. pic.twitter.com/3qxZKb8IvS