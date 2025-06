Único sobreviviente del accidente de Air India sale del hospital

Vishwas Kumar Ramesh, único sobreviviente del accidente del vuelo AI-171 de Air India en Ahmedabad el 12 de junio de 2025, fue dado de alta del Hospital Civil de Ahmedabad este martes.

Tras su alta, asistió al funeral de su hermano Ajay, quien falleció en el accidente.

Ramesh, de 40 años y ciudadano británico, participó en los ritos finales en Diu, visiblemente afectado y con vendajes por las quemaduras sufridas.

#WATCH | Diu | Lone survivor of AI-171 flight crash, Vishwas Ramesh Kumar, mourns the death of his brother Ajay Ramesh, who was travelling on the same flight



Vishwas Ramesh Kumar is a native of Diu and is settled in the UK.