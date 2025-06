Único sobreviviente del choque de Air India relata su experiencia

El único pasajero que sobrevivió al choque de Air India que mató a 241 personas que iban a bordo no podía creer que estaba vivo cuando abrió los ojos, rodeado de llamas, escombros y cuerpos carbonizados.

El ciudadano británico de origen indio, Viswashkumar Ramesh, se dirigía a Londres cuando el vuelo se estrelló minutos después de haber despegado de la ciudad de Ahmedabad, en el noroeste de la India, el jueves por la tarde.

Fue uno de los peores desastres de aviación en la India y el primer accidente de un Boeing 787-8 Dreamliner desde que los aviones de fuselaje ancho y dos motores entraron en servicio en 2009, según la base de datos de la Red de Seguridad de la Aviación.

Ramesh, quien se encuentra en un hospital gubernamental local, narró su terrible experiencia a la emisora nacional de la India y dijo que la aeronave parecía estar atascada en el aire a los pocos segundos del despegue.

Vishwash Kumar Ramesh, a UK national and the sole survivor of the doomed Air India flight, on Friday revealed the moment he realized something was seriously wrong and tried to understand how he had walked away from the wreckage.