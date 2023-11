Va a panteón de noche y Tesla detecta ¿fantasmas?

"Y porque en el segundo 00:11 se ve una mujer en el cementerio? Hasta parece que trae celular", "Nah, no mostró la parte de afuera en cuanto pasaban las siluetas, pudo haber sido algún amigo", "Quizá los sensores detectan algo que los ojos humanos no pueden ver", ''Quizá los sensores detectan algo que los ojos humanos no pueden ver'', ''Debe ser que existe una interferencia entre mundos paralelos, debido al nivel de energía que tenemos, no logramos comunicarnos o vernos. La vida se expresa de diferentes maneras'', ''Donde pongo el grabador de voz de mi celular, en donde esté, hay espíritus hablando. En el cementerio están de paso, no vive nadie'', son algunos de los comentarios de internautas.