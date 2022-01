'Vacunación cada 6 meses no es viable': Andrew Pollard

El director del Centro de Vacunas de Oxford, Andrew Pollard, ha advertido a los líderes mundiales que "no podemos vacunar a todo el planeta cada seis meses" porque no es "sostenible".

Pollard, que lideró el diseño de la vacuna de AstraZeneca contra la covid-19 y es el presidente del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización en Reino Unido, cree que no se debe suministrar una cuarta dosis de refuerzo contra el coronavirus hasta que no haya nuevas evidencias de los posibles resultados.

El experto británico señaló que no tiene sentido tratar de detener todas las infecciones de covid y anticipó que "en algún momento, la sociedad tiene que abrirse", a pesar de la amenaza constante de ómicron.

"Cuando lo hagamos, habrá un período con un aumento en las infecciones, por lo que el invierno probablemente no sea el mejor momento. Pero esa es una decisión de los responsables políticos, no de los científicos", explicó Pollard en una entrevista con The Daily Telegraph.