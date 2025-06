Varios países piden evacuar Irán tras ataque de Israel

Después de que Israel atacara a Irán el viernes pasado, hora local, en el inicio de un nuevo conflicto en Medio Oriente, varios países han emitido alerta de evacuación de la capital iraní para sus ciudadanos.

Uno de los países que recomendó a sus ciudadanos evacuar Irán fue Corea del Sur, pues este martes activó una alerta de nivel 3 para todo el territorio iraní, en donde pide a sus ciudadanos que abandonen el país lo antes posible ante la creciente escalada militar entre Irán e Israel.

El Ministerio de Asuntos Exteriores indicó, en un comunicado, que la medida, vigente desde las 13:00 hora local (4:00 GMT), amplía la alerta ya existente en algunas zonas de Irán, y recomendó a los ciudadanos surcoreanos en el país de Oriente Medio que "salgan lo antes posible siguiendo las indicaciones de la embajada", al tiempo que pidió cancelar o posponer viajes a la región.

El nivel 3 "recomendación de salida del país" es el segundo mayor del sistema de alertas de viaje de Corea del Sur, por debajo del nivel 4 "prohibición de viaje".

Otro de los países que pidió a sus ciudadanos salir de Teherán fue China, quien instó a sus ciudadanos a abandonar el país "lo antes posible" mediante los pasos fronterizos terrestres con Jordania y Egipto, ante el deterioro de la situación de seguridad provocado por la escalada del conflicto con Irán.

En un comunicado emitido este martes, hora local, la legación diplomática recomendó "priorizar" la ruta hacia Jordania y señaló que muchos ciudadanos chinos han contactado con la embajada para preguntar por la reapertura de aeropuertos o la reanudación de vuelos de Hainan Airlines.

Por su parte la embajada China en Irán ofreció información detallada sobre los requisitos, horarios y tasas de los principales pasos fronterizos y se comprometió a garantizar la continuidad de los servicios consulares para facilitar la salida de sus nacionales.

Pekín ya había advertido días atrás a sus ciudadanos en Israel e Irán que extremaran precauciones y evitaran zonas sensibles.

El último país en emitir una advertencia para que sus ciudadanos evacuen el territorio iraní fue la India, pues el gobierno también emitió una alerta este martes, hora local, instando a los ciudadanos indios a abandonar Teherán, mientras que su par en Tel Aviv ha pedido a los nacionales que permanezcan en lugares seguros dentro de Israel, en medio de la escalada del conflicto.

Mediante una serie de publicaciones en X, la misión diplomática india elevó el nivel de advertencia, pidiendo a sus ciudadanos que abandonen la capital iraní "si sus recursos se lo permiten" y que establezcan contacto inmediato para registrar su ubicación.

A 24x7 Control Room has been established in Ministry of External Affairs in view of the

ongoing developments in Iran and Israel.



The contact details of the control room are as under:

1800118797 (Toll free)

+91-11-23012113

+91-11-23014104

+91-11-23017905

+91-9968291988… https://t.co/iy5XfGy1jv