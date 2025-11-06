Vaticano designa supervisores para disolver Sodalicio en Perú

El Vaticano designó el jueves a un arzobispo y dos laicos para supervisar el cierre de un movimiento católico conservador con sede en Perú acusado de abusos y disuelto por el fallecido papa Francisco.

El anuncio fue realizado por el Arzobispado de Arequipa y llegó además cuando víctimas de la cofradía denunciaron que la Iglesia católica en realidad no desarticuló a la polémica agrupación llamada el Sodalicio de Vida Cristiana, y dijeron que se sienten engañados.

Según la información oficial, el titular del Arzobispado de Arequipa, Javier del Río, se hará cargo del proceso de disolución del Sodalicio y varias comunidades vinculadas.

En enero, el fallecido papa Francisco decidió disolver al movimiento tras años de intentos de reforma y una investigación vaticana que reveló abusos sexuales por parte de su fundador, mala gestión financiera y tormentos espirituales por parte de sus principales miembros. En abril se informó la supresión del movimiento.

Los designados ahora para hacer frente a la situación, además de del Río, son el administrador César Arriaga Pacheco y el abogado Juan Velásquez Salazar.

Los tres trabajarán directamente con monseñor Jordi Bertomeu, comisario principal asignado para la supresión del Sodalicio, la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, la asociación pública de fieles Siervas del Plan de Dios y el Movimiento de Vida Cristiana.

Sin embargo, la Red de Sobrevivientes Perú —que agrupa víctimas de movimientos religiosos— cuestionó que pese a la disolución oficial la organización católica sigue operando informalmente.

“Después de la supresión formal del Sodalicio en abril de este año, se supone que se tenía que seguir una estrategia, porque es un proceso", dijo a The Associated Press José Enrique Escardó, presidente de la Red y primer denunciante de la entidad católica.

"Hemos ido descubriendo que, por ejemplo, los curas que estaban a cargo de centros del Sodalicio siguen siendo los mismos y solo cambiaron nombres a los centros”, agregó Escardó.

“No ha habido ningún cambio... El dinero lo sigue manejando el padre Jaime Bertel”, añadió Escardó.

Fundado en 1971 por Luis Figari, el Sodalicio se desenvolvía en escuelas e iglesias, dirigía centros de retiro y tenía filiales también en Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Italia y Estados Unidos.

La mayoría de sus integrantes eran seglares, pero además había clérigos y un obispo peruano. En la última década, varias denuncias de abusos sexuales y psicológicas de exintegrantes detonaron las investigaciones.

