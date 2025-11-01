Venezuela celebra condena de la ONU a ataques de EUA

El canciller de Venezuela, Yván Gil, celebró este viernes que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), encabezada por Volker Türk, condenara “finalmente” los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe.

Gil destacó que su país valora positivamente “que desde esta tribuna se haya asumido la responsabilidad de rechazar esta escalada belicista y agresiones injustificadas”, además de las violaciones al derecho internacional y las ejecuciones extrajudiciales denunciadas por expertos de la ONU.

La portavoz de la Acnudh, Ravina Shamdasani, declaró que “los ataques aéreos de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico violan las leyes internacionales sobre los derechos humanos”, y añadió que el alto comisionado “no encuentra justificación en el derecho internacional” para estas acciones, que han dejado más de 60 muertos desde septiembre.

Durante su intervención en el Encuentro Parlamentario del Gran Caribe en Defensa de la Paz, en Caracas, Gil advirtió que una intervención militar afectaría principalmente a los países del Caribe, y no solo a Venezuela. “Guyana y Trinidad y Tobago sufrirían las consecuencias más trágicas de cualquier intervención”, afirmó.

Por otro lado, el gobierno venezolano solicitó al Tribunal Supremo de Justicia considerar el retiro de la nacionalidad al dirigente opositor Yon Goicoechea, acusado de promover una agresión militar de Estados Unidos contra el país, como ya se planteó con Leopoldo López.

Las peticiones ocurren en un contexto de alta tensión política, bajo un estado de emergencia nacional por la “amenaza real e inminente” de agresión extranjera.

Este fin de semana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegará efectivos en más de cinco mil circuitos comunales para fortalecer la defensa nacional y promover asambleas comunitarias previas a la consulta popular del 23 de noviembre.

Comentarios