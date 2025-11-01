Cerrar X
Captura_fd718d1fe6
Internacional

Venezuela celebra condena de la ONU a ataques de EUA

Yván Gil, celebró que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenara los ataques de EUA a embarcaciones en Caribe

  • 01
  • Noviembre
    2025

El canciller de Venezuela, Yván Gil, celebró este viernes que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), encabezada por Volker Türk, condenara “finalmente” los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe.

Gil destacó que su país valora positivamente “que desde esta tribuna se haya asumido la responsabilidad de rechazar esta escalada belicista y agresiones injustificadas”, además de las violaciones al derecho internacional y las ejecuciones extrajudiciales denunciadas por expertos de la ONU.

La portavoz de la Acnudh, Ravina Shamdasani, declaró que “los ataques aéreos de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico violan las leyes internacionales sobre los derechos humanos”, y añadió que el alto comisionado “no encuentra justificación en el derecho internacional” para estas acciones, que han dejado más de 60 muertos desde septiembre.

Durante su intervención en el Encuentro Parlamentario del Gran Caribe en Defensa de la Paz, en Caracas, Gil advirtió que una intervención militar afectaría principalmente a los países del Caribe, y no solo a Venezuela. “Guyana y Trinidad y Tobago sufrirían las consecuencias más trágicas de cualquier intervención”, afirmó.

Por otro lado, el gobierno venezolano solicitó al Tribunal Supremo de Justicia considerar el retiro de la nacionalidad al dirigente opositor Yon Goicoechea, acusado de promover una agresión militar de Estados Unidos contra el país, como ya se planteó con Leopoldo López.

Las peticiones ocurren en un contexto de alta tensión política, bajo un estado de emergencia nacional por la “amenaza real e inminente” de agresión extranjera.

Este fin de semana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegará efectivos en más de cinco mil circuitos comunales para fortalecer la defensa nacional y promover asambleas comunitarias previas a la consulta popular del 23 de noviembre.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25305623557659_f0303499cf
Jamaica recibe ayuda humanitaria tras devastación de Melissa
AP_25306044837180_7fa3a31c00
Ataque con arma blanca en tren a Londres deja 10 heridos graves
INFO_7_UNA_FOTO_6_5cccfe58ed
Avanza la investigación del atraco millonario en el Louvre
publicidad

Últimas Noticias

AP_25305623557659_f0303499cf
Jamaica recibe ayuda humanitaria tras devastación de Melissa
G4u_PX_Rq_WMAE_5a_Oq_627481685a
Pistons derrota 122-110 a Mavericks en el juego de NBA México
Explosion_Waldos_Sonora_d9a2005c85
Sheinbaum lamenta muerte de 23 personas en incendio en Hermosillo
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T132647_774_8103239f92
Revientan federales narcolaboratorios en Escobedo, NL
INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
Alertan sobre fraudes con donación de sangre en Nuevo Laredo
publicidad
×