Venezuela exige a EUA ocuparse de sus 'terribles problemas'

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, instó este sábado a Estados Unidos a mantenerse alejado del territorio y las costas venezolanas

  • 30
  • Agosto
    2025

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, instó este sábado a Estados Unidos a mantenerse alejado del territorio y las costas venezolanas, y a atender los “terribles problemas” sociales, económicos y políticos que, según afirmó, aquejan al país norteamericano.

Las declaraciones se dieron durante la clausura de la segunda etapa de alistamiento de milicianos, convocada por el presidente Nicolás Maduro en respuesta a supuestas “amenazas” de Washington, que incluirían el despliegue de buques de guerra en el mar Caribe.

Rodríguez advirtió que Venezuela será “la peor pesadilla” de EE.UU. si este decide “agredir” al país, al que acusó de pretender apoderarse de las “inmensas riquezas energéticas” de la nación suramericana.

“Resuelvan sus problemas y aléjense de las costas de Venezuela”, enfatizó la funcionaria desde el estado Carabobo, donde llamó a la población a sumarse al ‘Plan Nacional de Soberanía y Paz’ para defender “cada milímetro” del territorio.

El Gobierno venezolano, a través de su misión ante la ONU, denunció esta semana que EE.UU. planea enviar un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear a las costas venezolanas, lo que consideran una acción hostil.

Maduro solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, intervenir para detener estas maniobras.

Rodríguez también rechazó las acusaciones de Washington que señalan a Venezuela como un Estado narcoterrorista, calificándolas como “farsas y patrañas”.

“Son unos tremendos farsantes e inmorales al pretender acusar al noble pueblo de Bolívar y Chávez de narcotraficante”, afirmó, destacando que Venezuela es “un pueblo de paz y esperanza”.

En paralelo, las autoridades venezolanas han desplegado buques de mayor porte en el Caribe y 15 mil efectivos en los estados Zulia y Táchira, fronterizos con Colombia, para combatir el narcotráfico y grupos delictivos, según informó el Gobierno.

Estas acciones se producen en un contexto de tensiones con EE.UU., que recientemente duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, acusado de violar leyes estadounidenses sobre narcóticos.

El alistamiento de la Milicia, según Rodríguez, busca garantizar la defensa de la soberanía venezolana ante cualquier intento de agresión externa.

“No se quede nadie sin alistarse”, exhortó, reafirmando el compromiso del pueblo venezolano con la paz y la independencia.


