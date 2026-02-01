Venezuela exporta primer cargamento de gas licuado de petróleo

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este domingo que el primer buque con cargamento de gas licuado de petróleo (GLP) salió del país, aunque no precisó el destino ni los detalles del contrato de comercialización.

“Orgullosa de compartir este momento: zarpó desde Venezuela el buque con el primer cargamento de gas licuado de petróleo”, escribió Rodríguez en Telegram, al calificar la operación como un hito histórico para la nación sudamericana y destacar el trabajo conjunto con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El pasado 16 de enero, la funcionaria había informado la firma de un contrato para iniciar las exportaciones de GLP, aunque sin revelar la duración del convenio ni las empresas involucradas.

Venezuela había anunciado desde hace meses que gestionaba este proceso, en medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos a su industria petrolera desde 2019.

En paralelo, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, impulsada por Rodríguez, para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector.

Los cambios permiten la participación privada en actividades primarias como exploración, extracción, transporte y almacenamiento, así como la posibilidad de resolver controversias mediante mediación y arbitraje.

La reforma se presenta en un contexto de tensiones con Estados Unidos, que recientemente aseguró que la venta de petróleo venezolano se realizará bajo su tutela, tras un acuerdo bilateral por $500 millones de dólares.

