Cerrar X
EH_UNA_FOTO_42_52b48044bb
Internacional

Venezuela recibe 300,000 vacunas contra tuberculosis de Brasil

El ministerio de Salud aseguró que este aporte fortalece el Programa Ampliado de Inmunización y la voluntad de Maduro en seguir avanzando

  • 09
  • Septiembre
    2025

De acuerdo con la ministra de Salud de Venezuela, Magaly Gutiérrez, se recibieron un total de 300,000 vacunas contra la tuberculosis enviadas por Brasil.

A través de redes sociales, la titular indicó que el cargamento con vacunas llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira.

"Este aporte fortalece el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y demuestra la férrea voluntad del presidente Nicolás Maduro de seguir avanzando en la protección del pueblo venezolano", afirmó la funcionaria.

En 2024, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría indicó que "en los últimos 10 años el PAI no logra alcanzar las metas propuestas en cuanto a cobertura vacunal".

Asimismo, señaló que "los indicadores de nuevas vacunas y actualización del esquema muestran que Venezuela se encuentra muy retrasado en la incorporación de nuevas vacunas.

En agosto pasado, Venezuela recibió de Rusia 226,000 dosis de vacuna contra la fiebre amarilla, informó entonces la ministra de Salud.

También recibió un cargamento con 2,407,000 vacunas contra la poliomielitis y la hepatitis B que llegó como parte de los acuerdos de cooperación que Venezuela mantiene con Irán.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_2_ceafe7d935
Maduro adelanta Navidad para octubre; busca fomentar 'felicidad'
EH_UNA_FOTO_2025_09_09_T170018_307_9276f57a13
Maduro tilda de 'mala película' oferta de recompensa de EUA
caida_suecia_68a1d22662
Se desmaya ministra de Salud sueca en plena conferencia de prensa
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_51_ea3b28b867
Ex rapero se vuelve alcalde durante crisis política en Nepal
AP_25253695327124_744aa1e4e5
Larry Ellison es nombrado el más rico del mundo, según Bloomberg
EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T154313_613_054e550bc5
Explosión de pipa deja 18 heridos en la Ciudad de México
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
presa_la_boca_0dc08ff1f6
Presa 'La Boca' rebasa el 100% de su capacidad tras lluvias
publicidad
×