Venezuela recibe 300,000 vacunas contra tuberculosis de Brasil

De acuerdo con la ministra de Salud de Venezuela, Magaly Gutiérrez, se recibieron un total de 300,000 vacunas contra la tuberculosis enviadas por Brasil.

A través de redes sociales, la titular indicó que el cargamento con vacunas llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira.

"Este aporte fortalece el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y demuestra la férrea voluntad del presidente Nicolás Maduro de seguir avanzando en la protección del pueblo venezolano", afirmó la funcionaria.

En 2024, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría indicó que "en los últimos 10 años el PAI no logra alcanzar las metas propuestas en cuanto a cobertura vacunal".

Asimismo, señaló que "los indicadores de nuevas vacunas y actualización del esquema muestran que Venezuela se encuentra muy retrasado en la incorporación de nuevas vacunas.

En agosto pasado, Venezuela recibió de Rusia 226,000 dosis de vacuna contra la fiebre amarilla, informó entonces la ministra de Salud.

También recibió un cargamento con 2,407,000 vacunas contra la poliomielitis y la hepatitis B que llegó como parte de los acuerdos de cooperación que Venezuela mantiene con Irán.

Comentarios