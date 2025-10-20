Víctimas de abusos ven reunión con el papa como 'histórica'

El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a varios integrantes de la Junta Global de Víctimas de Abusos (ECA), en un encuentro que las víctimas calificaron como “un paso histórico y esperanzador hacia una mayor cooperación” con la Iglesia católica.

La ECA, que representa a víctimas de abuso sexual del clero en más de 30 países, señaló en un comunicado que la reunión marca “un momento significativo de diálogo” con la institución eclesiástica.

“Fue una conversación profundamente significativa. Refleja un compromiso compartido con la justicia, la sanación y un cambio real. Las víctimas han buscado durante mucho tiempo un lugar en la mesa, y hoy nos sentimos escuchados”, expresó Gemma Hickey, presidenta de la ECA y sobreviviente canadiense.

El encuentro se realizó como respuesta a una carta enviada al pontífice recién elegido. “En un gesto de apertura, León XIV respondió positivamente, agradeciendo la oportunidad de una conversación directa y respetuosa sobre el camino a seguir”, indicó la organización.

Janet Aguti, vicepresidenta de la ECA, explicó que el objetivo fue no solo plantear preocupaciones, sino explorar formas de colaboración para proteger a niños y adultos vulnerables en todo el mundo.

Durante la reunión, el abogado argentino Sergio Salinas presentó el caso Próvolo, relacionado con abusos sexuales a menores con discapacidad auditiva. Salinas destacó que el Papa manifestó conocer el caso y lo rechazó, lo que calificó como “un mensaje que nos da esperanzas”.

Además, se definieron tres ejes de trabajo: el reconocimiento de que se trata de un problema global, la implicación directa del pontífice y el compromiso de mantener un trabajo constante.

Tim Law, cofundador de ECA, subrayó que el objetivo de la organización “no es la confrontación, sino la rendición de cuentas, la transparencia y la voluntad de caminar juntos hacia las soluciones”.

La ECA presentó su Iniciativa de “Tolerancia Cero” y pidió estándares globales consistentes y políticas centradas en las víctimas. Matthias Katsch, de Alemania, agregó que solicitaron “esperanza de justicia, compensación justa y mejores garantías de protección”.

La reunión concluyó con un llamado conjunto a mantener un diálogo continuo y colaborativo, con el compromiso de poner a las víctimas en el centro de las acciones para construir un futuro más seguro y justo.

