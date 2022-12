Víctimas de tiroteo en Uvalde buscan demandar a autoridades

Los sobrevivientes, personal de la escuela y las familias de las víctimas buscan ser recompensados por el daño y la falta de atención de la policía.

Las víctimas del tiroteo en la escuela Uvalde, que dejó 21 muertos, presentaron una demanda contra la policía local y estatal, la ciudad y otros funcionarios escolares y policiales en busca de $27 mil millones debido a demoras en confrontar al atacante.



La demanda, que se presentó en la corte federal de Austin el martes, dice que los funcionarios no siguieron el protocolo cuando esperaron más de una hora para confrontar al atacante dentro de un salón de clases de cuarto grado.



La suma millonaria es bajo el estatus de demanda colectiva y daños para los sobrevivientes del tiroteo del 24 de mayo que han sufrido “daños emocionales o psicológicos como resultado de la conducta y las omisiones de los acusados ​​en esa fecha”.

Entre los que presentaron la demanda se encuentran el personal de la escuela y representantes de menores que estaban presentes en Robb Elementary cuando un hombre armado irrumpió en el campus y mató a 19 niños y dos maestros en el tiroteo escolar más mortífero en los EE. UU. en casi una década.

En lugar de seguir el entrenamiento previo para detener a un tirador activo, “la conducta de los trescientos setenta y seis (376) funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que estuvieron disponibles durante los setenta y siete minutos exhaustivamente tortuosos de indecisión, disfunción y daño de las fuerzas del orden, cayó extremadamente por debajo de sus estándares obligados”, afirma la demanda.

Funcionarios de la ciudad de Uvalde dijeron que no habían recibido la documentación hasta el viernes y no comentaron sobre litigios pendientes.



El Departamento de Seguridad Pública de Texas y el Distrito Escolar Consolidado de Uvalde no respondieron a las solicitudes de comentarios.



Un grupo de sobrevivientes también demandó a Daniel Defense, la compañía que fabricó el arma que usó el tirador, y la tienda donde compró el arma. Esa demanda separada busca $ 6 mil millones en daños.



Daniel Defense, con sede en Black Creek, Georgia, no respondió a una solicitud de comentarios. En una audiencia en el Congreso durante el verano, el director ejecutivo Marty Daniels calificó el tiroteo de Uvalde y otros como “profundamente perturbadores”, pero separó las armas en sí mismas de la violencia, diciendo que los tiroteos masivos en Estados Unidos son problemas locales que deben resolverse localmente.





Con información de AP.