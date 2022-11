Video: Joven vende artículos de su ex en un bazar

En vez de tirar las cosas de su ex, un joven vio el lado positivo y decidió emprender un negocio tras su rompimiento. El video se volvió viral en TikTok.

Existen dos clases de personas, las que se deprimen tras una ruptura amorosa y tiran las cosas de su expareja o las que utilizan los artículos para emprender... ¿un negocio?.



Lo anterior no suele ser común, tal vez nunca lo habrás escuchado, pero una persona demostró que sí se podía obtener una remuneración económica tras terminar una relación. Te preguntarás ¿cómo es posible?



La respuesta la tiene un joven que participó en un bazar vendiendo cosas de su ex. Tendido en el suelo, la persona se encontraba mirando el celular de forma despreocupada y exhibiendo peluches, ropa, entre otros artículos que alguna vez pudieron tener un gran valor sentimental.



Para la sorpresa de los paseantes, el joven se sinceró y posiblemente para llamar la atención, puso un letrero con el anuncio: “Vendo cosas de mi ex”.



Esto provocó la gracia de muchos internautas, por lo que el video subido a TikTok por la usuaria @banany83 se volvió viral.



En el clip se puede escuchar el popular audio de Bob Esponja: 'Pintamos toda la casa, y sin dejar caer una sola gota de pintura... ¡¿qué es esooo!?'.



Además, se puede observar que el joven de plano remató las cosas de su ex, pues en otro letrero se puede ver que el rango de precios rondaba entre los $40 y $90 pesos.





“Qué buena idea, no que yo rompí todo”; “Ganando como siempre”; “Sin miedo al éxito”; “Bien mijo, ninguna derrota es pérdida”; “Emprendimiento se le dice jajaja”; “Voy a vender las mentiras porque era bien ingenioso para eso”; “Sí o sí se tiene que recuperar la inversión”, “A eso se llama soltar”, comentaron algunos usuarios en el video.



Claramente este joven es un simpático ejemplo de innovación y resiliencia para la juventud.