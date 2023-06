Video: Policía se traga dinero que recibe de una extorsión

En un intento desesperado por ocultar la evidencia y de evitar la cárcel, un oficial se tragó los billetes que había recibido tras extorsionar a un comerciante, luego de ser increpado por autoridades colombianas.

'Yo no tengo nada. No he recibido nada. No sé de qué me están hablando', se escucha decir con dificultad en la respiración al policía que ingirió la suma de 500 mil pesos colombianos (unos 2,062 pesos mexicanos) en un video que se difundió por las redes sociales este martes.