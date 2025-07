Visitará Trump centro de detención de inmigrantes en Florida

El presidente Donald Trump visitará un nuevo centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida el martes, destacando su represión fronteriza frente a preocupaciones humanitarias y ambientales.

El viaje fue confirmado este lunes por el gobernador de Florida Ron DeSantis.

"Cuando el presidente venga mañana, va a poder ver", declaró DeSantis a los periodistas, "creo que para mañana estará listo".

El gobernador, quien desafió sin éxito a Trump por la nominación presidencial republicana el año pasado, indicó que habló con Trump durante el fin de semana. También mencionó que el sitio obtuvo la aprobación del Departamento de Seguridad Nacional.

DeSantis expresó durante una conferencia de prensa no relacionada en Wildwood: "Lo que sucederá es que llevarán a la gente allí. No podrán ir a ninguna parte una vez que estén allí, a menos que sean llevados, porque no hay civilización cerca, así que la seguridad es increíble".

La instalación ha generado protestas por su posible impacto en el delicado ecosistema y críticas de que Trump está tratando de enviar un mensaje cruel a los inmigrantes. Algunos líderes nativos americanos también se han opuesto a la construcción, diciendo que la tierra es sagrada.

El centro de detención se está construyendo en una pista de aterrizaje aislada a unos 80 kilómetros (unas 50 millas) al oeste de Miami, y podría albergar a 5,000 detenidos. Los pantanos circundantes están llenos de mosquitos, pitones y caimanes.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, dijo al comentarista de medios conservadores Benny Johnson: "Realmente no hay a dónde ir. Si estás alojado allí, si estás detenido allí, no hay forma de entrar, ni de salir".

Ha descrito la instalación como "Alcatraz con Caimanes", un apodo adoptado por la administración Trump. El Departamento de Seguridad Nacional publicó una imagen de caimanes con sombreros con el acrónimo de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas.

Los funcionarios estatales en Florida están liderando la construcción, pero gran parte del costo está siendo cubierto por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, o FEMA, que es más conocida por responder a huracanes y otros desastres naturales.

