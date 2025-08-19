Walmart retira camarones por posible contaminación por radiación

Este martes Walmart retiró camarones crudos congelados de sus sucursales en 13 estados de Estados Unidos después de que autoridades federales de salud informaron sobre una posible contaminación por radiación.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus iniciales en inglés) le solicitó al supermercado que retirara de sus sucursales tres lotes de camarones congelados de la marca Great Value después de que se detectara la presencia de Cesio-137 en contenedores de envío y en una muestra de camarones empanizados importados desde Indonesia.

De acuerdo con la FDA, estos productos podrían representar una "potencial preocupación para la salud" para quienes estén expuestas a bajos niveles del isótopo radioactivo durante cierto tiempo.

El experto en seguridad alimentaria de la Universidad de Rutgers, Donald Schaffner, dijo que el riesgo es "bastante bajo", en referencia a los camarones contaminados.

El Cesio-137 es un subproducto de reacciones nucleares, incluidas bombas nucleares, pruebas, operaciones de reactores y accidentes. Está ampliamente distribuido en todo el mundo, y se pueden encontrar pequeñas trazas en el medioambiente, incluidos el suelo, alimentos y el aire.

El nivel detectado en los camarones fue más bajo que los niveles de intervención de la FDA. Sin embargo, la agencia dijo que evitar productos posiblemente contaminados podría reducir la exposición a radiación de bajo nivel que podría causar problemas de salud con el paso del tiempo.

La FDA ya investiga los informes de contaminación por Cesio-137 en contenedores y productos procesados por P.T. Bahari Makmur Sejati, una compañía que opera bajo el nombre de BMS Foods de Indonesia. Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) alertaron a la FDA sobre el hallazgo de Cesio-137 en contenedores enviados a puertos en Los Ángeles, Houston, Miami y Savannah, Georgia.

Actualmente, elementos de la FDA ya tienen en su poder varias muestras y detectaron contaminación en una muestra de camarones empanizados congelados.

Es debido a esto que se negó el ingreso de contenedores y productos a los puertos del país.

Sin embargo, la FDA se enteró posteriormente de que, después de la primera detección, Walmart había recibido productos importados potencialmente contaminados.

Walmart retiró inmediatamente los productos, informó un portavoz de la compañía. Entre los productos se incluyen camarones crudos congelados de la marca Great Value con códigos de lote 8005540-1, 8005538-1 y 8005539-1, todos con fechas de caducidad del 15 de marzo de 2027. Los camarones se vendieron en Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Missouri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia Occidental. Los consumidores deben desechar los productos o devolverlos a cualquier tienda Walmart para obtener un reembolso.

