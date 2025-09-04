Cerrar X
trump_washigton_dd4398e029
Internacional

Washington demanda a Trump por desplegar la Guardia Nacional

Washington presentó una demanda contra Donald Trump por desplegar la Guardia Nacional sin consentimiento local, alegando violaciones a la Constitución

  • 04
  • Septiembre
    2025

El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, presentó este jueves una demanda contra el presidente Donald Trump, solicitando que la Corte de Distrito de D.C. declare inconstitucional la decisión de desplegar la Guardia Nacional en la capital estadounidense.

La denuncia señala que Trump actuó sin el consentimiento de la alcaldesa de Washington y cuestiona decisiones como la patrulla armada de los miembros de la Guardia Nacional.

Entre los demandados figuran altos funcionarios de su administración, incluyendo al secretario de Defensa y al departamento de Justicia.

El fiscal Schwalb cita la Ley Posse Comitatus, la norma que prohíbe el uso de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley dentro del país, salvo autorización expresa de la Constitución o del Congreso.

Según el fiscal, “ninguna jurisdicción estadounidense debería ser sometida involuntariamente a una ocupación militar”.

Cabe recordar que Trump asumió el control de la seguridad de Washington el 11 de agosto, inicialmente por 30 días, argumentando una “emergencia” por la criminalidad.

Activó a 800 efectivos de la Guardia Nacional, que junto con tropas de seis estados republicanos superan los 2,000 miembros patrullando la ciudad, también tomó control de Union Station como parte de su estrategia de seguridad.

A pesar de la oposición judicial y de las autoridades locales, Trump ha mencionado que podría desplegar la Guardia Nacional en otras ciudades como Chicago y Nueva Orleans, lo que podría generar nuevos conflictos legales y tensiones con los gobiernos locales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ice_cartel_sinaloa_73ce065d5b
Decomisa EUA 316 toneladas de químicos del Cártel de Sinaloa
hermano_del_chapo_87eb6b612a
EUA ofrece US$10 millones por 'El Guano', hermano de 'El Chapo'
Ofrece_ICE_USD_10_millones_por_hijo_de_El_Chapo_Alfredo_Guzman_0493ebca0a
Ofrece ICE USD$10 millones por hijo de 'El Chapo', Alfredo Guzmán
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_5_7a86fa5814
Exhorta a evaluar carreras universitarias de corta duración
Captura_de_pantalla_2025_09_04_163302_61ad8ef73a
PRI trabaja con rumbo a las elecciones del 2026
d21480ce_3ec6_4b4d_b3e8_6b6e31dd1706_83c1ea149c
Entregan paquetes escolares en Secundaria General No. 20
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
Whats_App_Image_2025_09_01_at_11_42_59_PM_ed895a131a
Llegarán inversiones de gran escala a Nuevo León
EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
publicidad
×