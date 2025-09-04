Washington demanda a Trump por desplegar la Guardia Nacional

El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, presentó este jueves una demanda contra el presidente Donald Trump, solicitando que la Corte de Distrito de D.C. declare inconstitucional la decisión de desplegar la Guardia Nacional en la capital estadounidense.

La denuncia señala que Trump actuó sin el consentimiento de la alcaldesa de Washington y cuestiona decisiones como la patrulla armada de los miembros de la Guardia Nacional.

Entre los demandados figuran altos funcionarios de su administración, incluyendo al secretario de Defensa y al departamento de Justicia.

El fiscal Schwalb cita la Ley Posse Comitatus, la norma que prohíbe el uso de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley dentro del país, salvo autorización expresa de la Constitución o del Congreso.

Según el fiscal, “ninguna jurisdicción estadounidense debería ser sometida involuntariamente a una ocupación militar”.

Cabe recordar que Trump asumió el control de la seguridad de Washington el 11 de agosto, inicialmente por 30 días, argumentando una “emergencia” por la criminalidad.

Activó a 800 efectivos de la Guardia Nacional, que junto con tropas de seis estados republicanos superan los 2,000 miembros patrullando la ciudad, también tomó control de Union Station como parte de su estrategia de seguridad.

A pesar de la oposición judicial y de las autoridades locales, Trump ha mencionado que podría desplegar la Guardia Nacional en otras ciudades como Chicago y Nueva Orleans, lo que podría generar nuevos conflictos legales y tensiones con los gobiernos locales.

