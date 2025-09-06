Cerrar X
Internacional

Washington se moviliza en contra del Gobierno de Donald Trump

Cientos de residentes de la capital estadounidense salieron a las calles para manifestarse en contra del acoso y la detención de migrantes

Cientos de residentes de la capital estadounidense salieron a las calles este sábado para manifestarse en contra del acoso y la detención de migrantes por parte de la Guardia Nacional y otras agencias federales, desplegadas en la ciudad por orden del presidente Donald Trump.

La protesta fue organizada por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y surgió ante la presencia de tropas federales que, según los convocantes, han “acosado, vigilado y detenido a residentes de clase trabajadora, migrantes y personas sin hogar”.

“Miles han sido detenidos o acosados simplemente por vivir sus vidas diarias”, señala la convocatoria.

Hace tres semanas, Trump tomó el control de la Policía Metropolitana, desplegó cientos de agentes federales y activó unos ochocientos efectivos de la Guardia Nacional, citando una cláusula de la Ley de Autonomía que rige el autogobierno de Washington desde 1973.

El mandatario argumenta que esta medida forma parte de su “campaña para desterrar los delitos” ante una supuesta “ola de crímenes” en la ciudad. Hasta el momento, se han registrado más de seiscientos arrestos, incluidos migrantes indocumentados, según la Casa Blanca.

Sin embargo, las autoridades locales sostienen que los crímenes violentos han disminuido un 26 % durante el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior y han presentado demandas contra la Administración Trump.

Una encuesta realizada por The Washington Post y la Universidad George Mason indica que aproximadamente ocho de cada diez residentes se oponen a la intervención federal en la Policía de D.C. y a las patrullas de la Guardia Nacional.


