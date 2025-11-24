Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_11_24_T123506_311_acbb9a2d01
Internacional

Xi urge a Trump a respetar el orden posguerra y tema Taiwán

El presidente de China sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que afirmó que el 'retorno de Taiwán a China'

  • 24
  • Noviembre
    2025

El presidente de China, Xi Jinping, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que afirmó que el “retorno de Taiwán a China” es un pilar del orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial, informó la agencia estatal Xinhua.

Xi recordó que ambas naciones “lucharon juntas contra el fascismo y el militarismo” y sostuvo que ahora deben cooperar para “salvaguardar los resultados” de aquel conflicto global.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó el diálogo, aunque sin ofrecer detalles adicionales.

Pekín considera a Taiwán como parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para tomar el control de la isla. El gobierno taiwanés rechaza esa postura y defiende que solo su población puede decidir su futuro.

La llamada se produce semanas después de la reunión entre ambos mandatarios en Corea del Sur, celebrada el 30 de octubre, tras meses de tensiones comerciales derivadas de las políticas arancelarias de Washington.

Desde entonces, China reanudó compras de soja estadounidense y relajó restricciones a exportaciones de tierras raras, mientras Estados Unidos redujo aranceles al país asiático en un 10%.

Xi aseguró que la relación bilateral “se ha estabilizado y mejorado” desde su encuentro con Trump, y subrayó que “la cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas”.

Instó además a mantener el impulso positivo y ampliar la colaboración.

Durante la conversación también abordaron la guerra en Ucrania. Xi reiteró que China respalda todos los esfuerzos encaminados a una solución pacífica y llamó a las partes involucradas a reducir sus diferencias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

estilo_de_vida_maquina_enigma_d167da537e
Venden Maquina Enigma de la segunda Guerra por €482,600 euros
EH_DOS_FOTOS_2025_11_15_T153709_638_8139a34a91
Putin y Netanyahu dialogan sobre Gaza y tensiones regionales
sheinbaum_y_lula_737d41d8a3
Sheinbaum y Lula reactivan lazos económicos entre México y Brasil
publicidad

Últimas Noticias

protesta_productores_571b9aa44b
Colapsa la Tampico-Mante por protesta de productores
EH_UNA_FOTO_2025_11_25_T140911_202_88ed293fac
'Una pareja explosiva 4' está en producción a petición de Trump
abuso_sexual_reforma_9d26aeee27
Presentan reformas para reforzar estrategia contra abuso sexual
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×