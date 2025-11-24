Xi urge a Trump a respetar el orden posguerra y tema Taiwán

El presidente de China, Xi Jinping, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que afirmó que el “retorno de Taiwán a China” es un pilar del orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial, informó la agencia estatal Xinhua.

Xi recordó que ambas naciones “lucharon juntas contra el fascismo y el militarismo” y sostuvo que ahora deben cooperar para “salvaguardar los resultados” de aquel conflicto global.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó el diálogo, aunque sin ofrecer detalles adicionales.

Pekín considera a Taiwán como parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para tomar el control de la isla. El gobierno taiwanés rechaza esa postura y defiende que solo su población puede decidir su futuro.

La llamada se produce semanas después de la reunión entre ambos mandatarios en Corea del Sur, celebrada el 30 de octubre, tras meses de tensiones comerciales derivadas de las políticas arancelarias de Washington.

Desde entonces, China reanudó compras de soja estadounidense y relajó restricciones a exportaciones de tierras raras, mientras Estados Unidos redujo aranceles al país asiático en un 10%.

Xi aseguró que la relación bilateral “se ha estabilizado y mejorado” desde su encuentro con Trump, y subrayó que “la cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas”.

Instó además a mantener el impulso positivo y ampliar la colaboración.

Durante la conversación también abordaron la guerra en Ucrania. Xi reiteró que China respalda todos los esfuerzos encaminados a una solución pacífica y llamó a las partes involucradas a reducir sus diferencias.

