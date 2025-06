Zelensky agradece al papa sus constantes oraciones

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expresó su gratitud al Papa León XIV por sus constantes oraciones y condolencias por Ucrania en medio de la invasión rusa que comenzó en febrero de 2022.

“Gracias Su Santidad por sus constantes oraciones y condolencias a Ucrania y a nuestro pueblo”, escribió en un mensaje el jefe de Estado ucraniano.

En un mensaje en X, Zelensky agradeció al papa su compasión, enfatizando la necesidad de una paz justa y la acción colectiva para detener la agresión rusa.

“Juntos debemos detener esta arbitraria agresión rusa y proteger vidas inocentes. Se necesita una paz justa. También agradeceríamos profundamente su ayuda para el retorno de toda nuestra gente, tanto adultos como niños, que se encuentran cautivos en Rusia contra su voluntad”, añadió el presidente ucraniano.

Thank you, Your Holiness @Pontifex, for your continued prayers and compassion for Ukraine and our people.



Together we must stop this wanton Russian aggression and protect innocent lives. A just peace is needed. And we would also deeply appreciate your kind help in bringing back… https://t.co/R0hYZUZ0mU