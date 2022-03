'El agua no se va a acabar, no caigan en pánico': Barragán

Ante el aumento del 21% en el consumo de agua que se dio tras el inicio del "Plan de Agua para Todos", el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, hizo un llamado a no caer en pánico y acumular agua de más pues aseguró que se cuenta con el agua necesaria para el consumo diario en la ciudad.

En entrevista exclusiva con INFO7, el titular de la paraestatal señaló que se tienen garantizados los más de 12,000 litros por segundo que se consumen diariamente en la ciudad y que se obtienen de las diferentes fuentes de abastecimiento.

"Entonces no entremos en pánico, no se va a acabar el agua en Monterrey, lo único que necesitamos es disminuir nuestro consumo para llegar a ese estándar de 12,200 litros por segundo", agregó.

Asimismo, el director de la paraestatal llamó a la ciudadanía a hacer un esfuerzo para poder disminuir al menos un 20% el consumo diario por habitante, que actualmente es de 165 litros, pues dijo eso no cambiaría en nada la vida cotidiana.

Como parte de ello dio una serie de recomendaciones que podrían aplicar los ciudadanos para ahorrar el vital líquido.

"Si te vas a bañar te metes a bañar y al momento de enjabonarte le cierras al agua, son litros y litros que te ahorras. Asimismo, no rasurarte en la regadera, no regar el pasto, no regar cocheras, no nos afecta nada en nuestra vida cotidiana y si nos ayuda mucho en la ciudad", agregó el director de Agua y Drenaje.