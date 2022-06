¡En hora buena! Alumno de Conalep recibe beca del Tec de Mty

El joven estudiante compitió a nivel estatal junto con 550 estudiantes de sexto semestre de 17 planteles del CONALEP Nuevo León y 5 mil a nivel nacional

Tras participar en una convocatoria con más de 23,000 estudiantes de educación media superior, un joven estudiante del Conalep logró ser beneficiado y obtuvo una beca para cursar la licenciatura de Mecatrónica en el Tecnológico de Monterrey.

Kevin Adelaido Leyva, quien reside en el municipio de Cadereyta y es alumno del Conalep "Don Víctor Gómez Garza", ubicado en el municipio de Guadalupe, gano la beca a través del programa "Líderes del Mañana".

Dicho programa de movilidad social busca formar líderes talentosos y sensibles que impacten positivamente a la comunidad, y que requieren apoyo financiero del 100 % para estudiar una carrera universitaria en el Tec de Monterrey.

Tras recibir la noticia de su beca, Kevin lo tomó de manera sorpresiva y no pudo contener sus lágrimas de emoción.

"Estoy muy emocionado, muy feliz, me agarraron de sorpresa ahorita, estaba en clases y me dicen que hay una junta aquí en el auditorio y no me esperaba para nada que me fueran a dar los resultados ahorita y muchas gracias por la oportunidad que me dan y espero cumplir con las expectativas con mis compañeros y ser un líder del mañana", mencionó Leyva.

Al dar el anuncio, la subsecretaria de Educación Media y Superior, Rosario Nolasco, señaló que los jóvenes como Kevin son un orgullo y ejemplo para Nuevo León.

"Hoy nos están enseñando es que sí se puede y que vale la pena seguir esforzándonos juntos para seguir trazando el futuro, no es casual el nombre de líder porque ustedes son unos líderes", agregó Nolasco.