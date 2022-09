A 32 años de su trasplante de riñón, Nohemí vive plenamente

Nohemí, es la paciente que lleva más años viviendo después de su trasplante de riñón realizado hace 32 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); misma que hoy disfruta de una vida plena y compartió su historia de vida.

El IMSS a través de la UMAE #25, realizó hace años un trasplante a Nohemí cuando apenas tenía 14 años ya que fue sorprendida por una enfermedad hereditaria poliquística que le causó insuficiencia renal, misma que la mantuvo con diálisis peritoneal durante cuatro años.

Pero gracias a que su hermano mayor le dono el riñón, junto al apego a su tratamiento y al profesional control de su enfermedad por parte de los médicos especialistas, Nohemí hoy vive una vida plena y cuenta su historia en compañía de sus hijas Elida de 23 años, y Jesús de 9 años.

Elida, al igual que su madre Nohemí recibió un trasplante renal hace 14 años gracias a su padre que le donó un riñón. Actualmente es estudiante de Psicología y desea hacer una segunda carrera en medicina y estudiar idiomas.

"Me di cuenta de que quiero hacer muchas cosas en la vida, los 14 años que llevo trasplantada pienso que no son nada para los que me faltan", dijo Elida.

Jesús, el hijo menor, también desarrolló la enfermedad familiar y se encuentra en protocolo para recibir el trasplante de riñón que le permita hacer una vida normal, al igual que los demás niños de su edad.

Ante las atenciones que tuvo por parte del IMSS, Nohemí mostró agradecimiento a los médicos que la vieron como paciente pediátrica y durante más de tres décadas hasta el día de hoy.

"No tengo palabras para agradecer todo lo que viví aquí en la (UMAE) 25 y todavía sigo aquí. El Seguro me abrió las puertas y tuve muchos ángeles aquí, todos me miraron, todos bien atentos, al doctor Pedro Ramos que me recibió, al doctor González, un abrazo grande, hizo todo por mí, a la doctora Camargo que atiende a mi hija, a la doctora Vanegas que ha estado conmigo, muchas gracias", agregó Nohemí.