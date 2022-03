¡Abran los juzgados! Reclaman Abogados

Litigantes aseguran que la entrega de un expediente antes tardaba cinco días y ahora lleva hasta mes y medio

Mientras la mayoría de las actividades de Nuevo León ya se reactivaron por completo, la que sigue "bloqueada" es nada menos que la impartición de justicia, pues los juzgados del Poder Judicial del estado, que encabeza Arturo Salinas, "por sus pistolas" no han retornado en su totalidad a labores presenciales.

Esto está "trabando" la impartición de justicia en Nuevo León, y ya provoca inconformidad entre abogados y usuarios, quienes denuncian que, debido al cierre, la propia justicia es más lenta y afecta a los litigantes en el desempeño de su trabajo y a los ciudadanos en obtener la justicia expedita que les garantiza la Constitución; por ello exigen apertura total, como en otros giros.

Litigantes entrevistados afuera del Poder Judicial dijeron que antes de la pandemia, cuando los juzgados estaban abiertos, tardaban cinco días en entregar toda la documentación de un caso, pero ahora la misma tarea les lleva hasta un mes, porque tienen que hacerlo mediante cita.

De acuerdo con datos del propio Poder Judicial, actualmente existen 767,046 expedientes activos que tienen entre uno y dos años en litigio; es decir, en espera de solución, de estos, 618,458, que es el 81%, fueron tramitados a distancia, mediante el Tribunal Virtual, pues el Poder Judicial de Nuevo León procura que la mayoría de los juicios y audiencias se desahoguen de esta manera.

Los litigantes señalan que de esta manera no les respetan su derecho a la presencialidad y afirmaron que esta situación sólo sucede en Nuevo León.

Desde el 17 de marzo de 2020, por la contingencia sanitaria del Covid-19, el TSJ no permite que los litigantes y sus clientes entren libremente a hablar, entregar o solicitar documentación a jueces o secretarios.

Esto aplica para todos los juzgados: penales, familiares, civiles, mercantiles, concurrentes y menores.

Para que haya una actividad presencial, los interesados deben conseguir cita en los teléfonos oficiales o mediante un código QR, cuyas vías, denuncian los inconformes, no funcionan eficazmente pues tardan semanas en conseguir un espacio.

"A la hora de la cita virtual cada quien está en su casa: el secretario, el juez. Entonces lo que se supone que es para bien de momento está para mal, pues con mucha suerte te toca que se realicen las cosas y que se dé el juicio.

"Aquí nosotros seguimos batallando para entrar, hasta para ir al baño ocupas cita, si no tienes, no entras; es un poco injusto la verdad", indicó el abogado Fernando Gutiérrez.

Por su parte, el litigante Enrique Prieto dijo que "hay otros estados que sí dan acceso, con las medidas preventivas de salud, pero están abiertos los juzgados. Nada más aquí en Nuevo León no está permitido el acceso personal, salvo con citas, y esas citas tardan ´años´ en concederlas".

"Yo para solicitar unas copias simples llevo como dos meses y medio y no me han podido entregar unas copias simples", refirió Prieto.

- ¿Nosotros para cuándo?, cuestionan abogados

Los abogados reprocharon que mientras otros giros como estadios, restaurantes, cines y supermercados están abiertos, los juzgados no.

Con esto, señaló el litigante, Raúl Cerda, abogado de lo familiar, el Poder Judicial está violando su derecho al trabajo.

"Estamos inconformes en virtud que, por la lentitud del procedimiento, esa es la situación y lo único que queremos es que abran los juzgados para saber físicamente en qué procedimiento está el juicio, y si realmente están trabajando como debe ser en físico, y plantearles eso al cliente o a los clientes que nos contratan.

"Nos perjudica, porque los tiempos que uno le da al cliente no los podemos cumplir debido al sistema", subrayó el abogado.

El abogado Mario Alberto Hernández Garza afirmó que los litigantes ya no soportan este esquema, y por ello piden, en el marco de que el estado, por fin abra las actividades, también lo haga el Poder Judicial.

"Los vigilantes nos regañan como si fueran ellos nuestros papás, no nos permiten el acceso si no tenemos un código, si no tenemos una cita. Ya estuvo, ya es mucho, tienen que abrir el tribunal, tienen que ponerse a trabajar para sacar adelante la justicia de Nuevo León", dijo el abogado Mario Alberto Hernández Garza.

- Litigantes ´truenan´ contra Arturo Salinas: ven abuso de autoridad

El Colegio de Abogados encabezados por Ernesto Villarreal Landeros, presidente de la Asociación de Abogados Democráticos, hicieron una solicitud enérgica al actual titular del Poder Judicial de Nuevo León, Arturo Salinas, para volver a la modalidad presencial, ya que consideraron un abuso el mantener cerrados los juzgados.

"Se traduce -podríamos decirlo- en un abuso de autoridad, porque mientras la autoridad ha estado permanentemente apoltronada en sus condiciones de confort evitando cualquier riesgo a la población; a nosotros los litigantes y la población en general no nos permiten el acceso, sin embargo, tenemos que hacer largas filas frente a las inclemencias del tiempo", puntualizó Villarreal Landeros.

Y añadió que ahora es más complicado hacer un trámite y las solicitudes de juicios demoran hasta nueve meses.

"La absurda, necia e irresponsable tardanza en la tramitología porque todo es a través de una consulta y la verdad es que las consultas telefónicas han sido deficientes, nulas"

"No ha tenido la sensibilidad de hacer adecuaciones que le permitan a la par de proteger la salud y atender su función que es importante", lamentó el presidente de la Asociación de Abogados Democráticos.

Por su parte, Luis Gerardo Vázquez del colectivo de Abogados Electorales Regeneración Ciudadana, calificó esta manera de operar como "negligente" por estos retrasos y la falta de respuesta del actual presidente Arturo Salinas.

"Ha sido negligente en el sentido de que no ha atendido su responsabilidad social o la responsabilidad para entender que existen usuarios de los servicios del Poder Judicial que no están alcanzando la justicia pronta y expedita tal y como lo marca la Constitución.

"El día de ayer hicimos la prueba para obtener un juicio en un juzgado y fueron alrededor de 25 a 30 llamadas las que se tuvieron que hacer y nunca se respondieron", indicó Vázquez.

Ambos abogados denunciaron que este tipo de trámites van a continuar, lo que ya les preocupa, pues la justicia para los clientes seguirá en el olvido.

- Realizarán plantón

Ante el cierre de los juzgados y el tortuguismo que impera en la impartición de justicia en Nuevo León, abogados de la entidad contemplan realizar un plantón en la sede del Poder Judicial para el próximo 14 de marzo.

La protesta, detallaron los litigantes Fernando Gutiérrez y José Ramón Rodríguez, es con el fin de exigir enérgicamente al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Salinas, la apertura presencial en los juzgados.

"Es lo que estamos esperando, esa orden de que, ya por favor, para los clientes y para nosotros, ya abran para realizar un trabajo, una labor, normal.

"Hasta ahorita no tenemos noticias de que ya vayan a ser reabiertos a pesar de las escuelas, los estadios, las cantinas, otro tipo de giro, pero aquí no, aquí estamos afuera para cualquier tipo de situación hacer cita, la verdad es algo muy dificultoso y para nosotros como abogados para el cliente nos hace quedar muy mal", subrayó Gutiérrez.

Por su parte, el abogado José Ramón Rodríguez indicó que ha sido complicada la dinámica que se estableció en los juzgados durante la pandemia, pues hace que la impartición de la justicia sea lenta.

"Hay que hacer cita para venir a los juzgados y las audiencias se siguen desahogando de manera virtual. Las audiencias se hacen de manera virtual, los escritos se presentan de manera electrónica, la consulta del expediente también es de manera virtual, es muy tardado", indicó el abogado José Ramón Rodríguez.

